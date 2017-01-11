11.01.2017 11:01 Aydın Ticaret Borsası ziraat fakültesi sektör buluşmasında yerini aldı

Aydın Ticaret Borsası, Tarım Bayramının 171. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Ziraat Fakültesi Sektör İle Buluşuyor' etkinliğinde yerini aldı. Aydın Ticaret Borsası, Tarım Bayramının 171. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "Ziraat Fakültesi Sektör İle Buluşuyor" etkinliğinde yerini aldı.



Tarım Bayramının 171. yılı kutlamaları çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından düzenlenen, "Ziraat Fakültesi Sektör İle Buluşuyor" etkinliği gerçekleşti.



Etkinlik kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sektörle buluşması, sektörü tanımalarına katkı sağlamak amacıyla firmalar ve kurumlar tarafından stantlar açıldı. Aydın Ticaret Borsası tarafından açılan stant da kurum tarafından yürütülmekte olan projeler ve Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarı hakkında bilgilendirme yapıldı.



Etkinlik kapsamında stant açan bazı firma ve kurumların temsilcileri tarafından sunum yapıldı. Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Çimen Mutlu, "Hem politik gelişmeler, hem de küresel iklim değişikliğinin dünyamızı zorladığı bu dönemde tarım sektörünü, içinde bulunduğu coğrafyada ve dünyada rekabetçi bir yapıda ayakta tutabilmek, doğayla dost, üretici ve tüketici odaklı bir tarım yapısı doğurabilmek hepimizin ortak görevidir, Aydın Ticaret Borsası olarak, varoluş sebebimiz olan zirai ürünlerin değer kazanması, ticaretin arttırılması ve korunmasına katkı sağlamak üzere Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçeleri hariç olmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Sizlere Borsamızı tanıtmak üzere buradayız. Standımıza bekliyoruz" dedi.

