23.12.2016 11:04 Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,10-11,60 TL aralığında işlem gördü. Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,10-11,60 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,10 TL en çok 11,60 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 14,15 TL; İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 82,54 TL en çok 105,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 19,81 TL en çok 19,81 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,71 TL en çok 0,79 TL.

