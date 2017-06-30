Aydın Milletvekili Bypass olacak

Adalet Yürüyüşü sırasında göğsünde ağrı hisseden ve hastaneye kaldırılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, kendi isteği ile İstanbul'a sevk edildi. Milletvekilinin Bypass ameliyatı olacağı öğrenildi.

Adalet Yürüyüşü sırasında göğsünde ağrı hisseden ve hastaneye kaldırılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, kendi isteği ile İstanbul'a sevk edildi. Milletvekilinin Bypass ameliyatı olacağı öğrenildi.

Adalet Yürüyüşünün 16. gününde göğsünde sancı hisseden ve hemen yanında bulunanların yardımı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, anjiyo oldu. Ana damarında büyük ölçüde tıkanma olduğu görülen Hüseyin Yıldız'a Byppass ameliyatı veya stent takılması önerildi. Milletvekili Hüseyin Yıldız ve ailesi, İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilmesi talep etti. Milletvekili için hava ambulansı tedarik edildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yıldız İstanbul'a sevk edildi.

Kardiyoloji Yoğun Bakım ünitesi önünde ise Hüseyin Yıldız'ın çalışma arkadaşları bekliyor.



"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Milletvekilinin son durumu hakkında bilgi veren CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız yürüyüş anında göğsünde bir sancı hissetti. Hemen bizi bilgilendirdi. Kendisini araştırma hastanesine getirdik. Buradaki doktor arkadaşlar yakından ilgilendiler. Hemen bir anjiyo yapıldı. Yapılan kontrolde ana damarda yüzde 90 tıkanıklık tespit edildi. Şimdi kendisinin ve ailesinin isteğiyle İstanbul'da bulunan bir hastaneye sevk ediliyor. Sağlık durumu korkulacak durumda değil. Hava ambulansı geliyor. Hava ambulansı ile en yakın zamanda İstanbul'a sevk edilerek Bypass olacak. Yürüyüşün bundan sonraki etabına katılamayacak olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyor. Dua bekliyoruz" dedi.



"HASTA BURADA BYPASS OLMAK İSTEMEDİ"

Hüseyin Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Çelebi, " Göğüs sıkışması nedeni ile hastanemize geldi. Acilde ilk müdahalesinin ardından koroner yoğun bakıma alındı. Tetkikleri yapıldıktan sonra tahlillerin yüksek çıkması ile anjiyo yapıldı. Anjiyoda, ana damarlardan birisinin tama yakın tıkanık olduğu tespit edildi. Bypass ağırlık kazandı. Hasta kendisini burada Bypass olmak istemedi. Anadolu yakasında bulunan bir hastaneye götürülecek" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek/İHA)