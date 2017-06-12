Aydın Karabulut imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Aydın Karabulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Aydın Karabulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Aydın Karabulut kendisini 2 yıllığına Antalyasporlu yapan sözleşmeye Döşemealtı'ndaki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza attı.



"ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK İSTİYORUZ"

Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki deneyimli oyuncu Aydın Karabulut, "Başkana ve hocamıza teşekkür ederim. Son zamanlarda Antalyaspor gibi yükselişe geçmiş ve geçmeye devam eden bir kulübe geldim bu benim için bir şans diye düşünüyorum. Hak ettim mi? Kendime göre hak ettim. Hak etmesem buraya gelemezdim. Ben çok mutluyum ve gelecek seneyi düşünüyorum. Hedeflerimiz yukarılara oynamak. Açıkçası şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Baktığınız zaman Türkiye'den daha iyi bir yer yok. Hayırlısı olsun diyorum" dedi.



"ÇOK TAKIM DEĞİŞTİRDİM BU İYİ OLMAMDAN KAYNAKLANIYOR"

Türkiye'de 9 yıldır bulunmasına rağmen 10 takım değiştirildiğiyle ilgili soruya Aydın Karabulut, "Ben 17 yaşında geldim Türkiye'ye. Almanya'da doğup büyümem dezavantaj. Bana kırık derlerdi eski takımlarımda. 2 yıldır evliyim. Çocuklarım var. Çok takım değiştirdim bu da iyi olmamdan kaynaklanıyor. Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a geldim bu bir yükseliştir. Bundan sonra da Avrupa olabilir" şeklinde konuştu.

İlk transfer için imza töreni yaptıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise, "Kendisi ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Umarım kendisi büyük katkılar yapacaktır. Baktığınız zaman ligimizdeki potansiyel olarak iyi katkılar veren bir oyuncu. Oyun yapımızla çok iyi örtüştüğünü düşünüyorum. İçeriden ve dışarıdan bakıldığı zaman güçlü bir Antalyaspor oluşuyor" şeklinde konuştu.

(Adem Akalan /İHA)