Aydın'ın telefonundan eşiyle görüşen askere büyük sürpriz

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında bulunan askerlerle bayramlaşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın telefonundan eşiyle görüşen asker, baba olacağını öğrendi. Eşinin hamile olduğunu öğrenen asker büyük sevinç yaşadı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında bulunan askerlerle bayramlaşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın telefonundan eşiyle görüşen asker, baba olacağını öğrendi. Eşinin hamile olduğunu öğrenen asker büyük sevinç yaşadı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekili Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, askerlerle bir araya geldi.

Askerlerle yakından ilgilenen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindekiler, askerlerin hal ve hatırlarını sorarak sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi.



TESKERESİNE 29 GÜN KALAN ASKERİN EŞİNİ ARADI

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, teskeresine 29 gün kalan Denizlili Süleyman Sert'in 1 aylık evliyken askere geldiğini duyunca telefonunu çıkararak askerin eşi Feyzanur Sert'i aradı. Asker eşini arayan Başkan Vekili Aydın, kendisini tanıtarak hayırlı bayramlar dileyip Süleyman Sert ile beraber olduğunu söyledi. Asker eşi Feyzanur Sert ile bir süre konuştuktan sonra telefonu Asker Süleyman Sert'e verdi.

TBMM Başkan Vekili Aydın'ın telefonundan eşiyle bayramlaşan Süleyman Sert, eşinden baba olacağına dair müjde aldığını söyledi. Sert, hayatında ilk defa böyle güzel bir müjdeyi almasına vesile olan TBMM Başkan Vekili Aydın'a teşekkür etti.

Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Askerimiz yeni evli daha evlenir evlenmez gelmiş askere. Bizler de bu mübarek bayramın yüzü suyu hürmetine evle bir bayramlaştıralım, eşini aradık telefonla eşiyle görüşüyorlar. 29 gün sonra inşallah eşine kavuşacak" şeklinde konuştu.

Eşinin hamile olduğu müjdesini alan Süleyman Sert ise, "Evli olan var mı diye sordu sayın vekilimiz. Ben de benim olduğumu söyledim ve o da sağ olsun beni eşimle telefondan konuşturdu. Bizim için çok güzel bir anı oldu, sonsuz teşekkür ediyorum sayın vekilimize. Eşimden baba olacağıma dair çok güzel bir müjde aldım. Vatan bize emanet herkes rahat olsun" ifadelerini kullanarak yakınlarının, asker arkadaşlarının ve bütün Müslüman aleminin bayramını kutladı.

(Cihan Kizir/İHA)