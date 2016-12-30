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Aydın Gökbel Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor
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Aydın Gökbel Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'da inşa edilen Gökbel Barajı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Çine ve Koçarlı Bağarası Ovaları'nda 210 bin 690 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'da inşa edilen Gökbel Barajı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Çine ve Koçarlı Bağarası Ovaları'nda 210 bin 690 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Gökbel Barajı, Çine ilçesinin 9 kilometre güneyinde Çine Çayı üzerinde inşa ediliyor. Barajda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 67'e ulaştı. Çine Adnan Menderes Barajı ile entegre olacak bu barajın devreye girmesi ile birlikte Çine Ovası'nda 64 bin 650 dekar ve Koçarlı Bağarası Ovası'nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplam 210 bin 690 dekar arazi cazibe ile sulanacak.

Temelden 62,5 metre yüksekliğinde tesis edilen baraj 13 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 67'e ulaşan baraj inşaatında 425 metrelik derivasyon tüneli, 1.452 metrelik gövde ulaşım yolu ile 490 bin metreküp dolusavak kazısı tamamlandı. Gövde enjeksiyon çalışmaları devam eden baraj inşaatının dolusavak ile sulama yapısı betonarme imalatlarının 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Milli Ekonomiye Yılda 231 Milyon TL Katkı

Gökbel Barajı hizmete alındığında milli ekonomiye yılda 231 milyon TL fayda sağlanacağını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "DSİ tarafından hazırlanan sulama projeleri ile bölgede ki refahı artırmayı hedefliyoruz. Bu minvalde yöredeki münbit araziler daha verimli hale gelirken, tarımsal üretim de artacak. Ayrıca 7 bin kişiye de istihdam alanı sağlanacak" dedi.

Aydın'a Dev Yatırımlar

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2003-2016 yılları arasında DSİ tarafından Aydın'a yapılan toplam yatırım tutarının 4 milyar 201 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "2003 yılından bugüne kadar Aydın'da 6 adet baraj ile 3 adet göleti hizmete aldık. Tamamladığımız tesislerde toplam 566,36 milyon metreküp su depoladık. 2019 yılı sonuna kadar bölgede 11 adet baraj ve 10 gölet projesini daha hayata geçireceğiz. İnşa edeceğimiz sulama projeleri ile toplam 26,325 milyon metreküp su depolanacak"
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