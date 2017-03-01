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Aydın Doğan için flaş karar!
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Aydın Doğan için flaş karar!

Petrol Ofisi'nde 'örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı' iddiasına ilişkin davada, Aydın Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Petrol Ofisi'nde 'örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı' iddiasına ilişkin iş adamları Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada, Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameyi geçen yıl Mart ayında kabul etmişti.

Doğan hakkında 24 buçuk yıla kadar hapis isteniyor

Doğan ve Özince hakkında ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'' ve "resmi belgede sahtecilik'' suçlarından 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istenen iddianamede, aralarında Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de bulunduğu 45 şüpheli hakkında ise ''örgüte üye olmak'', "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'' ve "resmi belgede sahtecilik'' suçlarından 7,5 yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianame şüpheli olarak yer alan isimler ise şöyle:

''Hakkı Ersin Özince, Aydın Doğan, Dr. Gerhar Roiss, Mahmut Magemizoğlu, Ali Erdal Aral, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yurdaer Üge, İmre Barmanbek, Adnan Balı, Cevdet Bayram, Özgün Çınar, Mevlüt Tufan Darbaz, Ali İhsan Karacan, Ali Rıza Temuroğlu, Yahya Üzdiyen, Yener Şenok, Jan Nahum, Hakan Mumcu, Nesrin Karaman, Kemal Meço, Ertuğrul Tuncer, İshak Şengül, Caner Çimenbiçer, İsmail Tokaç, Ahmet İzzet Karacahisarlı, Vural Akışık, İrfan Taşköprü, David Davies, Manfred Mag Madi, Klaus Schneider, Serdar Ayırtman, Asım Barlın, Ali Tuzla, Hüseyin Kılınç, Ömer Lütfi İskefyeli, Gökhan Küçükgirgin, Zeynep Hansu Uçar, Murat Erdoğan, Murat Bekler, Sibel Bircan, Reha Talu, Sibel Fatma Elekdağ, Tamer Özdamar, Cezmi Ölekli, Azmi Ölekli, Fahri Kayhan Söyler ve Ali Ertan Çakır.''

İddianameden

İddianamede, Özelleştirme İdaresi bünyesinde kalan Petrol Ofisi'nin 2000 yılında "İş-Doğan" konsorsiyumu tarafından 1 milyar 260 milyon dolar bedelle satın alındığı, satış işleminin ardından şirketin yeniden yapılandırıldığı, özelleştirme anına kadar TÜPRAŞ'tan mal alan şirketin bu andan sonra yurt dışından da petrol ithal etmeye başladığı kaydedilen iddianamede, petrol ithalatında kullanılmak üzere merkezi Bahama Adaları olan Lysa isimli bir şirketin satın alındığı, bu şirketin faaliyetlerinin İngiltere'de olduğu, adının da Petrol Ofisi'ni çağrıştırması amacıyla sonradan Point'e dönüştürüldüğü, Petrol Ofisi ile Point'in yönetim bağlantısının bulunduğu belirtildi.

İhbarla başlayan soruşturma

İddianamede, Petrol Ofisi'nin petrol ithalatını bu şirket üzerinden gerçekleştirmeye başladığı, soruşturmaya konu usulsüzlük iddialarının Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne 23 Ekim 2008'de yapılan bir ihbarla başlandığı aktarıldı.

Söz konusu ihbara da yer verilen iddianamede, ihbarda, ''Petrol Ofisi'nin 2001-2008 yılları arasında sonuna kadar yurt dışından Türkiye'ye yapmış olduğu akaryakıt ithalatında Gümrük Birliği olmayan ülkelerden yapılan ithalatın Birlik üyesi olan İngiltere'den yapılmış gibi gösterilerek, gümrüklerimize sahte belge ibraz edilmek suretiyle, vergi muafiyeti sağlanmak suretiyle vergi kaçırıldığı, devletin Petrol Ofisi tarafından zarar uğratıldığının" öne sürüldüğü kaydedildi.

SPK ve Gümrük Müfettişliği raporları

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasının, Petrol Ofisi şirketinin merkezinin İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunması sebebiyle Şişli Cumhuriyet Savcılığına, çevre adliyelerin birleştirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği anımsatılan iddianamede, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan raporlara da yer verildi.

SPK raporunda, yapılan işlemlerde gümrük mevzuatına aykırılıkların söz konusu olduğunun tespit edildiği savunulan iddianamede, gümrük müfettişlerinin hazırladığı raporlarda da eksik ve yanıltıcı beyanname verilmek suretiyle gümrük kaçakçılığı suçunun işlendiği iddia edildi.

İddianamede, Petrol Ofisi'nin 2000 yılından sonra Ukrayna ve Rusya gibi AB üyesi olmayan ülkelerden akaryakıt aldığı, eksik ithalat vergisi ödemek üzere merkezi Bahamalar'da olan fakat İngiltere'de faaliyet gösteren Point isimli bir şirket kurduğu, akaryakıtı bu şirket üzerinden almak suretiyle Avrupa Birliği ülkelerinden alınan mamullerdeki vergi muafiyetinden yararlanıldığı, böylece vergi kaybına yol açıldığı öne sürüldü.

Ayrıca Point şirketinin maliyet rakamlarının kasıtlı olarak aşağı çekilerek Petrol Ofisi'nin eksik ithalat beyannamesi vermesinin sağlandığı, 64 sevkiyat işleminde 6,3 milyon dolarlık vergi kaybının söz konusu olduğu savunulan iddianamede, şüpheliler Aydın Doğan ve Ersin Özince'nin, Petrol Ofisi'nin "İş-Doğan" ortaklığı tarafından satın alınması ardından kurumun faaliyetlerini denetleyip çeşitli talimat verdikleri, bu talimatların yöneticileri bağlayıcı nitelikte olduğu, 2001-2007 yılları arasında eksik beyanda bulunmak suretiyle işlenen suçtan kaynaklanan ekonomik kazancı kendi uhdelerine aktarmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Doğan ve Özince'nin suç örgütü liderleri oldukları ve örgütün üyeleri arasında hiyerarşik ilişki bulunduğu öne sürülerek, Doğan ve Özince'nin verecekleri talimatların Petrol Ofisi yöneticilerini bağlayıcı nitelikte olduğu ve suç yapılanmasının en tepesinde oldukları ileri sürülen iddianamede, 2001-2007 yılları arasında devam eden eksik beyan yönetimini bilmedikleri şeklindeki anlatımlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlatıldı.

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