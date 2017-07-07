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Aydın'dan kaymakama saldırıya sert tepki
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Aydın'dan kaymakama saldırıya sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Siirt'in Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracına teröristlerin yaptığı saldırıya sert tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Siirt'in Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracına teröristlerin yaptığı saldırıya sert tepki gösterdi.
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, terör örgütü PKK tarafından el yapımı patlayıcı ile Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Bu tür saldırıların demokrasi ve milletin iradesine yapılmış saldırılar olduğunu vurgulayan Aydın, "Son zamanlarda özellikle AK Parti yöneticilerine, gerekse de illerimizde, ilçelerimizde yöneticilerimize karşı saldırılar var. Bu aynı zamanda demokrasiye yapılan bir saldırı, bu milletin iradesine yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıları şiddetle, nefretle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz şunu biliyoruz, bu onların son çırpınışlarıdır. Bu bir acziyet ifadesi, bir tükenmişliktir. Hele ki bir halkın taleplerini, beklentilerini dile getiren, sorunlara çare arayan siyasi parti temsilcilerine yapılan saldırı siyaseti yok saymaktır, demokrasiyi yok saymaktır. Ülkenin yöneticilerine, millete hizmet götüren kaymakamlarımıza ve diğerlerine yapılan saldırılar milletin kendisine yapılan saldırılardır. Bu saldırıları tabi ki kabul etmemiz mümkün değil. Bu onların aslında bittiğine işarettir, çamura battığının işaretidir ve çırpındıkça da bunlar batmaya devam edecektir" dedi.
"Saldırı yapanlarla yol yürüyenler bir düşünsün" diyerek CHP'ye göndermede bulunan Aydın, "Ramazan ayından beri Meclis tatil olur olmaz halkımızla beraber cadde cadde, sokak sokak, köy köy, belde belde geziyoruz. Halkın sorunlarını, problemlerini yerinde tespit edip, yerinde çözümler geliştiriyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılanıyoruz. Şimdi bir taraftan siyasi partinin amacı bu, siyasi parti halk için yapılır, halkla beraber yapılır. Öbür taraftan kim kiminle ne amaçla Ankara'dan çıktıysa İstanbul'a doğru yürüyor. Bu da kamuoyunun takdirindedir. Kim kiminle beraber hareket ediyor, kim kiminle birlikte omuz omuza yol yürüyor buna herkesin dikkat etmesi lazım. Bu saldırıları yapanları ya da bu saldırıları yapanlara destek olanlarla birlikte yol yürüyenler bir düşünsün. Söz konusu vatan olursa, ülke olursa, millet olursa, bayrak olursa, devlet olursa her birimizin ortak paydada omuz omuza 80 milyon olarak durması gerekiyor. Buna karşı olanlarla birlikte yol yürümenin ne kadar yanlış olduğunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum" diye konuştu.
(Ahmet Arslantaş/İHA)

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