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Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 şehit
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Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 şehit

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tanker ile çarpışması sonucu 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tanker ile çarpışması sonucu 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Aydın - Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta, 'dur' ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tanker ile çarpıştı.

Kazada polis memurları Hasan Özdemir ile Yener Arslan araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurları Hasan Özdemir ile Yener Arslan burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ kaza bölgesinde inceleme yaparak hastaneye geçti. Meslektaşlarının ölüm haberini alan bazı polis memurları hastanede gözyaşı döktü. Kazada yara almadan kurtulan tanker şoförü Karatay ise gözaltına alındı.

Polis aracının takip ettiği otomobili yakalamak için bölgede yoğun şekilde arama yapan polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı Sanayi Mahallesi'nde lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Gözaltına alına E.G. (16), M.F.Ç. (17) ve K.G. (16) ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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