08.01.2017 09:55 Aydın'da Kar Sevinci

Ülkenin pek çok şehrinde kar esareti yaşanırken Aydın'da vatandaşlar yıllar sonra gerçekleşen kar yağışının sevincini yaşıyor. Aydın'da hafta sonu yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle yediden yetmişe herkes adeta bayram yaptı. Ülkenin pek çok şehrinde kar esareti yaşanırken Aydın'da vatandaşlar yıllar sonra gerçekleşen kar yağışının sevincini yaşıyor. Aydın'da hafta sonu yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle yediden yetmişe herkes adeta bayram yaptı.



Türkiye'nin pek çok şehrinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aydın'da nadir görülen kar yağışı 4 yıl aradan sonra gerçekleşti. Köşk ilçense bağlı köylerde gerçekleşen kar yağışı sadece yüksek kesimlerde tuttu. Zirvelerdeki karı gören pek çok vatandaş hafta sonunu karlı tepelerde geçirdi. Yediden yetmişe herkesin kar sevinci yaşadığı Aydın'da özellikle çocuklar ilk defa karşılaştıkları beyaz örtü üzerinde doyasıya eğlendi. Bazıları karda yuvarlandı, bazıları ise kardan adam yaptı.



Kara hasret yaşayan Aydınlı vatandaşlar hafta sonunu kartopu oynayarak geçirdi. Bazı anneler ise bir daha ne zaman yağacağı belli olmayan karı görebilmeler için karlı tepelere battaniyeye sardıkları bebekleri ile geldi. Yaklaşık 4 yıl aradan sonra gerçekleşen kar yağışı sonrası kara hasret yaşayan Aydınlıların kar keyfi görülmeye değerdi.

