01.01.2017 03:46 Aydın'da Feci Kaza

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Başı parçalanan ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen cesedin kime ait olduğunun belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Başı parçalanan ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen cesedin kime ait olduğunun belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.



Kaza 2017'nin ilk dakikalarında Denizli-Aydın Karayolu Kocagür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umurlu'dan Aydın istikametine seyir halinde olan 09 DN 279 plakalı Cihan Y. yönetimindeki otomobil yolun ortasında yatar vaziyette gördüğü şahsı çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada bir otomobilin yoldan çıkıp kaza yaptığını gören şahıslar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yolun ortasındaki cesetle karşılaştılar.



"Parçalanan Cesedin Kimliği Henüz Belirlenemedi"



Yolda yürürken mi yoksa karşıdan karşıya geçerken mi çarpıldığı belirlenemeyen erkek şahısı önce bir kamyonun çarptığı ardından yoldan geçen başka araçların da üzerinden geçmesi sonucu başının parçalandığı belirtildi. Polis, şahsın üzerinde kimlik çıkmadığını ve kimliğinin tespit edilemediğini belirtti. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri karayolunun kenarındaki otluk ve sazlık alanda başka kişi ve araç olup olmadığını aradı. Yolda hayatını kaybeden şahsın cesedi ayakkabılarının yaklaşık 30 metre ilerisinde bulundu.



Olaydan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri önce şüpheli buldukları 09 P... plakalı bir servis aracını sürücüsünün ikametinin yakınlarında bulup inceledi. Araçta kaza emaresi bulunamaması üzerine kamera kayıtlarını yeniden inceleyen polis bu defa 15 SH... plakalı beyaz renkli bir çekiciyi aramaya başladı.



Ceset Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat trafik akışının kontrollü sağlandığı karayolu çalışmalar tamamlandıktan sonra açıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

