Aybüke öğretmenin ismi görev yaptığı okula verildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde yaşatılacak.
Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde yaşatılacak. Kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, görev yaptığı okula verildi. Kozluk ilçe merkezinde öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği yürüyüş sonrasında Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi tabelası, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi. Böylece Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi görev yaptığı okulunda yaşatılacak.
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