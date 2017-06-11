Aybüke Öğretmenin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu ülkede terörün hiçbir zaman kazanamayacağını belirterek, kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu ülkede terörün hiçbir zaman kazanamayacağını belirterek, kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan genç öğretmen için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Ülkenin geleceğini şekillendirecek, ülkenin yarınını daha iyi ve güzel yapmak adına 1 milyona yakın öğretmenle birlikte görev yapan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın, hiçbir değer yargısı olmayan dış güçlerin maşası teröristlerin saldırısı sonucu kaybedildiğini dile getiren Bakan Yılmaz, "Milli Eğitim camiası olarak yastayız. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Terör hiçbir zaman kazanamayacaktır kaybetmeye mahkumdur. 80 milyon birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizin yarınını daha iyi ve güzel yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aybüke'nin hatırasını yaşatacağız. Ölüm mutlak. Herkesin kapısını çalacak. Ne bir dakika ileri gidebilir ne bir dakika geri kalabilir. Üzüntümüz Yunus ile aynı. 'Şu dünyadan bir nesneye yanar için göynüm özüm, gencecik iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi'. Aybüke'nin yapacağı daha çok şey var idi. Bu millet kendisi için çalışanları ilelebet unutmaz. Bugüne kadar 150 bin öğretmenizi şehit verdik. Hiçbir zaman milli eğitim meşalemiz sağ olsun. Milletin başı sağ olsun" dedi.

(İsmail Kabakdere - M. Muttalip Yalçın / İHA)