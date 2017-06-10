Aybüke öğretmenin amcalarından teröre tepki

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın amcaları, terör örgütünün asla amacına ulaşamayacağını belirtti. Amca Fatih Yalçın, 'Bir ölür, bin diriliriz ve şahadetimize sadece gülümseriz' dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın amcaları, terör örgütünün asla amacına ulaşamayacağını belirtti. Amca Fatih Yalçın, "Bir ölür, bin diriliriz ve şahadetimize sadece gülümseriz" dedi.

Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 23 yaşındaki çiçeği burnunda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, Batman Öğretmenevinde düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı. Törene katılan Yalçın'ın amcaları, terör örgütü PKK'ya sert tepki gösterdi. Amca Fatih Yalçın, Türkiye için binlerce vatan evladının şehit olduğunu belirterek, "Bizim ailemize de nasip oldu. Allah tüm şehit ailelerine ve yakınlarına rahmet eylesin. Ezan dinmez, bayrak inmez. Hainler asla amaçlarına ulaşamayacak. Bir ölür, bin diriliriz ve şahadetimize sadece gülümseriz" dedi.

Yalçın'ın diğer amcası ise "Vatan sağ olsun demekten başka bir şey tabi ki sözümüz değil. Vatanı bölmeye çalışanlar, bu vatana zarar vermeye çalışanlar asla ve asla bunu başaramayacaklar. Ne mutlu Türküm diyene. Bu bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, bu devlet asla ve asla bölünmeyecek" diye konuştu.

(Osman Arslan - Sevban Sevkal / İHA)