Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Osmancık Kaymakamlığı önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehit öğretmenin cenazesi Beyler Çelebi Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı ismet Yılmaz, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylani, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Vali Necmettin Kılıç, şehidin ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Akın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit öğretmenin cenazesi Asri Mezarlık Şehitliğinde toprağa verildi.

(İsmail Kabakdere - M. Muttalip Yalçın / İHA)