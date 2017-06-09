Aybüke öğretmen öğrencilerini yasa boğdu

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri karne sevincini yaşayamadı. Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri karne sevincini yaşayamadı. Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı.

Kozluk'ta teröristlerin, gasp ettikleri araçla ilçe merkezinde Belediye Başkanının yakınının kullandığı bir araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlediği sırada başka bir araçla olay yerinden geçen 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın kurşunların hedefi olarak ağır yaralanmıştı. Yalçın, kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Karne günü yaşanan olay, Yalçın'ın öğrencilerini yasa boğdu. Ekim 2016'da göreve başladığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Güven Gümerkan, sabah karne alırken öğretmenlerinin yanında olduğunu anlatarak, "Her zamanki gibi sevecen ve güler yüzlüydü. Bize karnelerimizi verdi, konuşup vedalaştık. Eve geldikten sonra saldırı olmuş. Aybüke öğretmenimiz bize hayatla ilgili bilgi veriyor ve nasihatlerde bulunuyordu. Beraber şarkılar söylüyorduk. Çok seviyorduk onu" dedi.

(Osman Arslan /İHA)