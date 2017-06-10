Aybüke Öğretmen için tören

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan genç müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, Batman'da düzenlenen töreninin ardından Ankara'ya uğurlandı. Törende, gözyaşları sel oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan genç müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, Batman'da düzenlenen töreninin ardından Ankara'ya uğurlandı. Törende, gözyaşları sel oldu.

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, dün öğle saatlerinde, daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Teröristler ise, geldikleri araca binerek, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İlçenin Bekirhan beldesine gelen teröristler, burada bulunan jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince aracı infilak ettirmişti. Patlamada, 2 asker ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.



UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit öğretmen Yalçın için, Batman Öğretmenevi bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Müftüsü Turgut Erhan, aracı saldırıya uğrayan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, şehidin ailesi, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



"MESLEĞİNE DOYAMADAN KAYBETTİK"

Şehidin cenazesinin alana getirilmesiyle başlayan tören, saygı duruşu ve öz geçmişinin okunmasıyla devam etti. Ardından konuşan Vali Ahmet Deniz, Yalçın'ı ve bombalı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Başta aileleri ve yakınları olmak üzere bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Öğretmenlik fedakarlık isteyen kutsal bir meslektir. Vatan ve millet aşkıyla ülkesi için çırpınan genç öğretmenimizi hainler yüzünden mesleğine doyamadan kaybettik. Derin üzüntü içerisindeyiz. Hiçbir insani değere sahip olmayan hain terör örgütü ve onu piyon olarak kullananlar bilmeliler ki, bu vatan topraklarını asla ve asla bölemeyeceksiniz. Çünkü 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyen asil bir millet var burada. Döktüğünüz kanın, yaptığınız hainliğin bedelinin elbet ödeyeceksiniz. Terörle mücadele tek bir silahlı terör örgütü mensubu kalmayana kadar devam edecektir. Bu millet bin yıldır kardeşçe sevgi, birlik ve beraberlikle yaşamış ve yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın ve şehit Jandarma Uzman Çavuşumuz Soner Fazlıoğlu olmak üzere, bu vatan toprakları, ayyıldızlı bayrağımız ve değerlerimiz için ebediyete intikal eden tüm şehitlerinizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum" dedi.

Tören, İl Müftüsü Turgut Erhan'ın dua okumasıyla sona erdi. Törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenaze, uğurlandığı Ankara'da bugün yapılacak resmi törenin ardından defnedilmek üzere Çorum'un Osmancık ilçesine gönderilecek.

(Osman Arslan - Sevban Sevkal / İHA)