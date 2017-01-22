Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ayberk Atilla için ilk tören
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ayberk Atilla için ilk tören

Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesinde tören düzenlendi. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı.

Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesinde tören düzenlendi. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı.
Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören ve 71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçının naaşı, dev Türk bayrağı asılan tiyatro sahnesine getirildi. Törene usta oyuncu Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla başta olmak üzere Demet Akbağ, sanatçının son rol aldığı dizilerden "80'ler" dizisinin tüm oyuncuları, Şehir Tiyatrolarının yöneticileri ve çalışma ekibi, oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Tören, Ayberk Atilla'nın kısa biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşuyla devam etti. Daha sonra sahneye çıkan meslektaşları, usta sanatçıyı anarak kendisine rahmet diledi. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı.
Usta oyuncunun meslektaşı ve çeşitli yapımlarda uzun yıllar birlikte çalıştığı rol arkadaşı Sinan Bengier, "Rol icabı çok hastanede yattığımız oldu. Çok ölen insanı oynadık. O hep güzeldi. Binlerce bardak çay içtik beraber. Falına bakılmamış binlerce fincan kahve, binlerce kilometre yol yaptık. Sahnede yüzlerce oyuncuyla oynadım ama elektriğimin bu kadar tuttuğu bir oyuncu bir daha gelir mi bilmiyorum. Birbirimizin gözünden her şeyi anlardık. Başımız sağolsun" dedi.

"SAHNEDE BİR BÜYÜCÜ GİBİYDİ"
Usta oyuncu Ayberk Atilla'yı anmak ve kendisine rahmet dilemek için kürsüye çıkan Dilek Türker ise, "İnanamıyorum. Bu kadar içten bir sevginin bu kadar öğretilmemiş nezaketin ve sevginin, bu kadar cömert, bu kadar güzel bir tiyatro aşığıyla beraber 4 yıl boyunca aynı sahneyi paylaşmak, aynı kulisi paylaşmak ve bütün hoyratlıklara, yaşadığımız kabalıklara, içimizi acıtan bütün toplumsal olaylara rağmen o içeri girdiğinde esasında bütün bu olanların bilincinde, farkında ve acısını çeken bir insan olarak gülen düşünceyi yeniden yaratır ve bizi karanlıklar içerisinde ışıklı bir dünyaya sokardı. Sahnede bir büyücü gibiydi. İyi kalpli bir büyücü, güçlü bir büyücüydü bence. Onu çok özleyeceğiz hepimiz, o gerçekten hoyratlıkların ve kabalıkların karşısında bir karşı koyan, bir insan abidesiydi. Hepimizin başı sağolsun" şeklinde konuştu.
Yapılan anma konuşmalarının ardından usta sanatçının dostları veda etmek üzere sahneye çıktı. Sahnede usta sanatçının tabutuna sarılan ve tabutunu öpen dostları gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra omuzlara alınan usta sanatçı Ayberk Atilla'nın naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Üsküdar Şakirin Camii'ne götürüldü.
(Mustafa Esen / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Acın acımızdır Gençlerbirliği'
İlhan Cavcav'ın avukatından açıklama
'Hastalığının son anına kadar...'
'Köy köy gezerek anlatacağız'
Cavcav için saygı duruşu yapılacak
Marketten silahlı soygun!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
İşte Trump'ın ilk icraatı! Oval ofise bakın ne yaptı
İşte Trump'ın ilk icraatı! Oval ofise bakın ne yaptı
Savunmasında ne söyledi ?
Savunmasında ne söyledi ?
8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
Erdoğan: Gerçek kararı milletimiz verecek!
Erdoğan: Gerçek kararı milletimiz verecek!
Çığ altında kalan 5 kişi daha kurtarıldı
Çığ altında kalan 5 kişi daha kurtarıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Acın acımızdır Gençlerbirliği'
'Acın acımızdır Gençlerbirliği'
İlhan Cavcav'ın avukatından açıklama
İlhan Cavcav'ın avukatından açıklama
'Hastalığının son anına kadar...'
'Hastalığının son anına kadar...'
'Köy köy gezerek anlatacağız'
'Köy köy gezerek anlatacağız'
Cavcav için saygı duruşu yapılacak
Cavcav için saygı duruşu yapılacak
Marketten silahlı soygun!
Marketten silahlı soygun!
TOKİ konut üretimini yüzde 40 artırdı
TOKİ konut üretimini yüzde 40 artırdı
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
İşte 50 maçlık Bursaspor karnesi
İşte 50 maçlık Bursaspor karnesi
2 terörist sağ yakalandı: Biri bombacı çıktı
2 terörist sağ yakalandı: Biri bombacı çıktı
Faty'den hocasına veda mesajı
Faty'den hocasına veda mesajı
Başbakan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı
Başbakan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English