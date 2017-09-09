09.09.2017 19:53 Aybaba: Bugün takım kötü günündeydi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 2-0 kaybedilen Kayserispor maçının ardından karşılaşmada yanlış tercihler kullandıklarını belirterek takımın bugün kötü gününde olduğunu söyledi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 2-0 kaybedilen Kayserispor maçının ardından karşılaşmada yanlış tercihler kullandıklarını belirterek takımın bugün kötü gününde olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'un sahasında Kayserispor'a 2-0 yenilmesinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba maç sonrası müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, "Beklentilerimiz bu değildi. Baştan sona kötü oynadık. Ama bizi bu konuda etkileyen üç tane futbolcumuzun ilk 45 dakikada sakatlanıp saha dışında çıkmasıydı. Tercihlerimizi yanlış kullandık. Futbol bu bugün takım kötü günündeydi. Tek tek oyuncuları eleştirmek yerine takım bütünlüğüne bakmak lazım. Transferlerimiz yeni oyuncularımız var. Bir idmana çıkıp oynatmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Toparlanacağız biz bu arkadaşlar bu kadro içerisine aldık. Onları geliştireceğiz. Bir an önce iyi bir takım olarak lige geri döneceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Maçta takımın kötü performansının sorulması üzerine Aybaba, "Oyuncularımız konuşacağız bunun nedenleri hem grup halinde hem de teke tek konuşacağız. Gerçekten performans olarak kötü haldeydik. Ama bu oyuncularımız iyi oyuncular, kaliteli oyuncular tek tek bunların üstüne gitmek yerine nasıl kazanırızın peşinde olmak hem benim hemde Sivasspor'u seven herkesin görevidir. Bir maç kazanıp bu işi götüreceğiz denilebilecek bir lig değil. Hayatımız bu ligin içinde geçti. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak eleştiri yapmak çok erken maçları oynayalım neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı zaman içerisinde görmemiz lazım ben bu kadroya güveniyorum"

(Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz / İHA)

