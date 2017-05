Ayasoyfya için 15 bin imza

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Ayasofya'nın ibadete açılması için 15 bin imza topladı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Ayasofya'nın ibadete açılması için 15 bin imza topladı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hayat Topluluğu öğrencileri Ayasofya'nın ibadete açılması için üniversite içerisinde yer alan Yakut Çarşısı'nda basın açıklaması yaptı. 08-12 Mayıs tarihlerinde üniversite içinde ÖzgürBirAyasofya sloganı ile stantlar açan grup 15 bin imza topladı. İmza ve çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlara aktarıldı.



"TÜRKİYE GENÇLİĞİ'NİN KALBİ GİBİ AÇILACAKTIR"

Ayasofya'nın İslam olduğunu ifade eden Hayat Topluluğu Başkanı Halil Özarslan, "Ey Müslüman, tüm camiler medrese ise, Ayasofya külliyedir. Ayasofya'nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kitlediler. Her mana, her hikmet, her münasebet Ayasofya'ya bağlıdır ve Ayasofya açılmalıdır. Allah tarafından mühürlenmiş kalpleri, mühürlediği Ayasofya onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapamadığı günden güne dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türkiye Gençliği'nin kalbi gibi açılacaktır" dedi.



"SON VE EN BÜYÜK PRANGAYI KIRMA ZAMANI"

Kendilerine düşen son ve en büyük prangayı kırma zamanı olduğunu belirten Özarslan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şimdi, Ayasofya'nın zincirlerini kırma zamanı. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya vakfiyesinde ettiği bedduanın muhatabı olmaktan kurtulma zamanı. Yeni ve büyük Türkiye'yi bir cuma namazında başkomutan önderliğinde taçlandırma zamanı."

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

(Adem Akalan / İHA)