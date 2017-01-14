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Ayakkabı tamircisi iş yerini müzeye çevirdi
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Ayakkabı tamircisi iş yerini müzeye çevirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ayakkabı tamircisi dükkanını eski eserlerle adete müzeye çevirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ayakkabı tamircisi dükkanını eski eserlerle adete müzeye çevirdi.
Antika eşya meraklısı ayakkabı tamircisi Tahsin Kiriş, yıllardır büyük bir zahmetle topladığı antika eşyaları dükkanında sergiliyor.
Kavaklı Mahallesi Kemal Zeytinoğlu Caddesinde ayakkabı tamiri yapan Tahsin Kiriş'in dükkanında 100 yıl öncesinden kalan tarihi eşyalar, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait antikalar, saatler, radyolar, plaklar, kundura malzemeleri bir çok malzeme bulunuyor.
Ayakkabı tamircisi Tahsin Kiriş, yaptığı açıklamada, "12-13 yaşımdan beri yapıyorum ben bu mesleği. Babamdan öğrendim. Tarihi ben çok seviyorum. Hele hele tarihi günümüzle birleştirmeyi daha çok seviyorum. 3 yıl önce emekli oldum. Fakat böyle bir yerin hayali ile bu yeri açmayı uygun buldum. Benim tarihle dükkanımı buluşturmam 3-4 seneden beri hayalimdeydi. Emekli olduktan sonra Allah bunu nasip etti" dedi.
"Ben hayallerimin üzerine çıktım" diyen Kiriş, "Burada aslında genel maksat modernizme bir başkaldırı. Modernizm bizim hayatımız çok kolaylaştırmasına rağmen bizim ruhumuzu ve özümüzü götürüyor. Kullandığımız telefon olsun, bilgisayar olsun, teknik şeyler olsun çok hayatımızı kolaylaştırıyor. Şimdi genç çocuklara bakıyoruz her birinin elinde telefon, yaşlı ihtiyara kadar herkeste telefon, muhabbetin tadı kalmadı. İnsanlar birbirinin yüzünü göremez oldu. Benim yaptığım şey bunlara bir başkaldırıdır. Burada geçmişi yaşatmaya çalışıyoruz, unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş bizim kültürümüzü yansıtan dükkanları, kullanılan aletleri ki benim dedelerimden kalma 1800 yıllardan ayakkabı tamirinde kullanılan aletler var elimde. Bugün kullanılıyor mu belki kullanılmıyor, işte modern hayat bize bunu gösterdi. Her şeyi kullan at kullan at. Ama bizi modern dünya devamlı tüketime alıştırıyor. Ben buna karşıyım. Raflara da geçmişte kullanılan malzemeleri koydum. Herkes anılarını tazelesin. Atmosfer değiştirsin. Ben buraya kısaca zaman tüneli ismini koydum. Yine insanlarımız gelsinler bir çay içsinler, hoş sohbet edelim. Tarihi yad edelim, eskileri yad edelim. Benim amacım bu" ifadelerini kullandı.
Ayakkabı tamircisine ziyarete gelenlerden Abdullah Sönmez ise, "Burası bizim çocukluğumuzu, gençliğimizi yaşatıyor. Bundan 40-50 sene önceki atmosferi burada tekrar yaşıyoruz biz. Tahsin benim arkadaşım, çocukluğumdan arkadaşım en o günleri yad etmek için Tahsin'in yanına geliyorum. Böyle yerlere de özlem var günümüzde" diye konuştu.
(Tuna İşleyen/İHA)
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