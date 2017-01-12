Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ayakkabı çalmaya geldi, bisikleti alıp gitti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ayakkabı çalmaya geldi, bisikleti alıp gitti

İstanbul Beylikdüzü'nde kapıların önündeki ayakkabıları çalmak için bir apartmana giren hırsız, ayakkabı bulamayınca bina otoparkındaki bin 500 lira değerindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul Beylikdüzü'nde kapıların önündeki ayakkabıları çalmak için bir apartmana giren hırsız, ayakkabı bulamayınca bina otoparkındaki bin 500 lira değerindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 9 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde yaşanan hırsızlık olayında pişkin hırsız bir apartmanda görevli olarak çalışan Mustafa Süngü'nün emanet olarak kullandığı bin 500 lira değerindeki bisikleti binanın otoparkından çalıp kayıplara karıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsız, kapalı olan bina kapısını bir bahaneyle açtırıp içeri girdikten sonra dairelerin önünü kontrol etti. Daha sonra umduğunu bulamayan hırsız, binanın otoparkına yönelip Mustafa Süngü'nün kullandığı piyasa değeri bin 500 lira olan bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Rahatına düşkün hırsızın bisikleti sürerek çalması güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Hırsızın bina girişinde zeminde oluşan buzdan dolayı kayıp düşme tehlikesi yaşadığı da görüntülere yansıdı.

"BİSİKLETİN PARASINI NASIL ÖDEYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"
Aldığı maaşın bisikletin fiyatıyla aynı olduğunu dile getiren 2 çocuk babası apartman görevlisi Mustafa Süngü, "Ben buranın apartman görevlisiyim. Hırsız gelip binaya giriyor ve burada ayakkabılara bakıyor. Burada da aradığını bulamayınca binanın otoparkına yöneliyor. Otoparkta da bisikleti görünce gayet sakin bir biçimde pişkince bisiklete binerek otoparktan çıkıyor. Bu bisiklet bana emanetti, dolayısıyla benim bunun parasını ödemem lazım. Benim aldığım maaş asgari ücret, bisikletin bedeli ise bin 500 lira. Benim 2 tane çocuğum var, ben bisikletin parasını nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Bana bu konuda yardım edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
(Emrah Kuş - Harun Basat/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gelir eşitsizliği ve kutuplaşma artacak
CHP'li vekil AK Partili vekili bacağından ısırdı
Uyuşturucu almak için bisiklet çaldı
Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Bilecik'te 12 emniyet mensubu gözaltına alındı
Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Altın rekora doymuyor!
Altın rekora doymuyor!
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gelir eşitsizliği ve kutuplaşma artacak
Gelir eşitsizliği ve kutuplaşma artacak
CHP'li vekil AK Partili vekili bacağından ısırdı
CHP'li vekil AK Partili vekili bacağından ısırdı
Uyuşturucu almak için bisiklet çaldı
Uyuşturucu almak için bisiklet çaldı
Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Bilecik'te 12 emniyet mensubu gözaltına alındı
Bilecik'te 12 emniyet mensubu gözaltına alındı
Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı
Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı
1,5 milyon taşla padişahların mozaik tablosunu yaptı
1,5 milyon taşla padişahların mozaik tablosunu yaptı
ByLock'çu 9 asker gözaltına alındı
ByLock'çu 9 asker gözaltına alındı
Tapudan Hazineye 10 milyar TL gelir aktarıldı
Tapudan Hazineye 10 milyar TL gelir aktarıldı
'Umarız Trump ve yönetimi...'
'Umarız Trump ve yönetimi...'
Seks kaseti skandalının arkasından İngiliz ajan çıktı!
Seks kaseti skandalının arkasından İngiliz ajan çıktı!
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English