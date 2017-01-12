12.01.2017 10:43 Ayakkabı çalmaya geldi, bisikleti alıp gitti

İstanbul Beylikdüzü'nde kapıların önündeki ayakkabıları çalmak için bir apartmana giren hırsız, ayakkabı bulamayınca bina otoparkındaki bin 500 lira değerindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı. İstanbul Beylikdüzü'nde kapıların önündeki ayakkabıları çalmak için bir apartmana giren hırsız, ayakkabı bulamayınca bina otoparkındaki bin 500 lira değerindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 9 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde yaşanan hırsızlık olayında pişkin hırsız bir apartmanda görevli olarak çalışan Mustafa Süngü'nün emanet olarak kullandığı bin 500 lira değerindeki bisikleti binanın otoparkından çalıp kayıplara karıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsız, kapalı olan bina kapısını bir bahaneyle açtırıp içeri girdikten sonra dairelerin önünü kontrol etti. Daha sonra umduğunu bulamayan hırsız, binanın otoparkına yönelip Mustafa Süngü'nün kullandığı piyasa değeri bin 500 lira olan bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Rahatına düşkün hırsızın bisikleti sürerek çalması güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Hırsızın bina girişinde zeminde oluşan buzdan dolayı kayıp düşme tehlikesi yaşadığı da görüntülere yansıdı.



"BİSİKLETİN PARASINI NASIL ÖDEYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Aldığı maaşın bisikletin fiyatıyla aynı olduğunu dile getiren 2 çocuk babası apartman görevlisi Mustafa Süngü, "Ben buranın apartman görevlisiyim. Hırsız gelip binaya giriyor ve burada ayakkabılara bakıyor. Burada da aradığını bulamayınca binanın otoparkına yöneliyor. Otoparkta da bisikleti görünce gayet sakin bir biçimde pişkince bisiklete binerek otoparktan çıkıyor. Bu bisiklet bana emanetti, dolayısıyla benim bunun parasını ödemem lazım. Benim aldığım maaş asgari ücret, bisikletin bedeli ise bin 500 lira. Benim 2 tane çocuğum var, ben bisikletin parasını nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Bana bu konuda yardım edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Emrah Kuş - Harun Basat/İHA)

