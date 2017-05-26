Ayağı tarım makinesine sıkıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ayağı tarım makinesine sıkışan şahsın imdadına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ayağı tarım makinesine sıkışan şahsın imdadına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesine bağlı Esenlik köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. 63 yaşındaki Şerafettin Turpçu, bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağını helezon tabir edilen tarım makinesine kaptırdı. Acı içinde kıvranan Turpçu'nun ayağı makineye sıkışarak parçalandı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri Çaycuma itfaiyesinin de yardımıyla Turpçu'nun sıkışarak parçalanan ayağını kurtardı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turpçu, BEÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

(Emrah Yıldız / İHA)