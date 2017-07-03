Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğun zor anları

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ayağını ağacın gövdesine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ayağını ağacın gövdesine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, saat 16.30 sularında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi 6640. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evin bahçesinde oynayan Mert Çakar ağaca çıktı. Ayaklarını ağacın ikiye ayrılmış gövdesine sıkıştıran Mert Çakar, kurtulmak istese de başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, hidrolik kesme aleti ile ağaç gövdesinin bir kısmını keserek çocuğun ayağını çıkardı. Kurtarılan Çakar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayağında kırık veya çıkık olmayan Mert Çakar, sağlık ekiplerince ayaküstü tedavi edildi. (Medeni Topaloğlu /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.