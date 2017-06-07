Ay'ı izlemek 1 TL

Atama bekleyen beden eğitimi öğretmeni, hobi olarak aldığı teleskopla para kazanıyor

Atama bekleyen beden eğitimi öğretmeni, hobi olarak aldığı teleskopla para kazanıyor

Sivas'ta yaşayan 27 yaşındaki beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu Muhsin Kuzu, üniversitede okurken hobi olarak aldığı teleskopla harçlığını çıkartıyor. Atama bekleyen Kuzu, üniversite yıllarında ilgisini çeken teleskobu alarak gözlem yapmaya başladı. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan Kuzu, tarihi kent meydanına kurduğu teleskop ile para kazanmaya başladı.



YAKLAŞIK 1 DAKİKA AY'I İZLEMENİN BEDELİ 1 TL.

Muhsin Kuzu KPSS'ye girdiğini atama beklediğini dile getirerek, " Teleskop sevdam öğrencilik hayatımdayken gelmişti, gökyüzüne büyük bir hayranlığım var. Öğrencilik hayatımda biraz maddiyata sıkışmıştım, nasıl çözebilirim bu işi derken teleskopla göz göze geldim, daha sonra akşamları aya bakarken insanlara göstermeye başladım" dedi.

İnsanların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Kuzu "İnsanlar aya daha önce hiç bu kadar yakından bakmamışlardı, insanlara değişik geliyor bu yüzden ilgi hat safhada" diye konuştu.

İlk kez teleskop gören bazı vatandaşlar ise ayı izlemenin güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Yoğun ilgi gören teleskop iftar sonrası Sivaslılar'ın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

