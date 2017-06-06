Avusturya'daki rehine olayını DEAŞ üstlendi

Avustralya'nın Melbourne kentinde 3 polis memurunun ve 2 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan rehine olayını DEAŞ üstlendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 3 polis memurunun ve 2 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan rehine olayını DEAŞ üstlendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde Yacqub Khayre adındaki silahlı bir adam, bir apartmana girerek bir kişiyi öldürdü ve bir kadını rehin aldı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken saldırgan, polis tarafından düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildi. 29 yaşındaki Yacqub Khayre, operasyon sırasında yerel bir televizyon kanalını arayarak olayı terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, Khayre'nin DEAŞ'la bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını açıklarken, terör örgütünün DEAŞ'ın haber kaynağından yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiği belirtildi.

Avusturya polisi tarafından yapılan açıklamada, Melbourne kentindeki Brighton semtinde bulunan bir apartmanda patlama olduğu yönünde ihbar alındığı ve polisin apartman girişinde bir erkek cesediyle karşılaştığı belirtildi. Bir saldırganın apartmanda bir kadını rehin aldığı ve ardından polise ateş açtığı polisinde karşılık verdiği öğrenildi. Operasyonun ardından saldırganın öldürüldüğü 3 polis memurunun ise yaralandığı açıklandı.

Rehin alınan kadının kurtarıldığı, durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

