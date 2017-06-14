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Avusturya'da 312 imamdan teröre karşı birlik çağrısı
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Avusturya'da 312 imamdan teröre karşı birlik çağrısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelen 312 imam, terör ve aşırıcılığa karşı birlik çağrısında bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelen 312 imam, terör ve aşırıcılığa karşı birlik çağrısında bulundu.
"İslam Merkezi" önünde bir araya gelen 312 imam, terör ve aşırıcılığa karşı birlik çağrısında bulunarak terörün her türlüsünü kınayan bir bildiriye imza attı. Avusturya İslam Topluluğu (İGGÖ) tarafından organize edilen ve ülke genelinde 312 imamın imza attığı bildiri öncesi bir konuşma yapan İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun, "Müslümanlar için kıymetli olan ramazan ayını terör ve İslam karşıtı saldırıların gölgesinde üzüntüler içinde geçiriyoruz. Avusturya İslam Topluğu olarak her türlü terör ve şiddet eylemlerini kınıyoruz. Her fırsatta, basın açıklamalarımız da, camilerde verdiğimiz hutbelerde, topluma açık her imkanda bunu dile getirmemize rağmen, toplumun büyük çoğunluğu tarafından yeterince duyulmadığımızı fark ettik. Ülkenin büyük bir çoğunluğunun İGGÖ ve ona bağlı bütün imam, öğretmen ve dini görevlilerin, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sevgiden yana olduğunu bilmesini istiyoruz" dedi.
"Bu yaz farklı din mensuplarıyla birlikte bulundukları camiden bir sonraki kiliseye kadar insan zinciri oluşturarak teröre karşı birlik mesajı vereceğiz" diyen Olgun, "Bizler, tüm dünyadaki terörist ve aşırılıkçı şiddet eylemlerini ve bilhassa DEAŞ teröristlerinin İslam'a aykırı olan ve şiddetle kınanması gereken vahşetlerini ve saldırılarını kınıyoruz. Yaşadığı ülkenin ve o ülkede bulunan tüm vatandaşların güvenliği ve barışı için çabalamanın her Müslüman'ın görevidir. Terörün hiçbir din, etnik köken ve kültürle bağdaştırılamaz. Ülkede yaşaya Müslümanlara yönelik toptancı ve ötekileştirici tutum eleştirilerek, aşırıcılıkla ve aynı zamanda her türlü ırkçılık, antisemitizm ve İslam düşmanlığıyla mücadele toplumsal bir görevdir ve bu toplumun bir parçası olan biz Avusturya'nın imamları bu görevin bilincinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.
Terör karşıtı birlik inisiyatifini oluşturan imamların Sözcüsü Ramazan Demir ise, Avusturyalıların büyük bir çoğunluğunun sıradan Müslümanlarla terör ve aşırı söyleme sahip kişileri aynı kefeye koyma yanılgısı içerisinde olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Burada İslamın ve onun mensupları olan biz Müslümanlar terörün her türlüsüne karşıyız mesajı vermek için toplandık" dedi.
(Mehmet Emin Avcı /İHA)

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