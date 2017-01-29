Avustralya Açık'ta şampiyon Federer

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol rakibi Rafael Nadal'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol rakibi Rafael Nadal'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta final karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Tenisin iki efsane ismi Federer ve Nadal'ın karşı karşıya geldiği karşılaşmada kazanan taraf 35 yaşındaki tenisçi Roger Federer oldu. Rafael Nadal'ı 6-4/3-6/6-1/3-6/6-3'lük setlerle 3-2 mağlup eden Federer, kariyerinin 18. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.
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