Avustralya Açık'ta finalin adı: Nadal - Federer

Rafael Nadal, Avustralya Açık yarı finalinde Grigor Dimitrov'u 5 saat sonunda 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Nadal, böylece finalde Roger Federer'in rakibi oldu.

Rafael Nadal, Avustralya Açık yarı finalinde Grigor Dimitrov'u 5 saat sonunda 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Nadal, böylece finalde Roger Federer'in rakibi oldu.

Avustralya Açık yarı finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Bulgar raket Grigor Dimitrov'u yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Nadal 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle rakibini yenerek finalde İsviçreli tenisçi Roger Federer'in rakibi oldu.

Dünya 9 numarası Rafael Nadal ile 17. basamaktaki Roger Federer pazar günü TSİ 11.30'da finalde karşı karşıya gelecek. İkili 5 yıl aradan sonra ilk kez bir Grand Slam finalinde birbirlerine karşı mücadele edecek.

