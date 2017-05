Avukatlarından Demirtaş açıklaması

Terör operasyonları kapsamında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin yargı sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen ile Demirtaş'ın avukatları katıldı. Avukatlar adına açıklama yapan Mahsuni Kahraman, Demirtaş'ın 4 Kasım 2016 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır'da bulunan evinde gözaltına alındığını ve aynı gün Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığını hatırlattı. Hala Demirtaş dahil tutuklu bulunan milletvekili sayısının 11 olduğunu belirten Kahraman, Demirtaş hakkında 96 adet fezlekenin hazırlandığını ifade etti. Kahraman, bu fezlekelerin 48'inin milletvekili seçildiği 2007 ile 2014 yılının sonuna kadar olan 8 yıllık zaman dilimindeki siyasi faaliyetlerine, diğer 48 adedinin ise 2015 ile dokunulmazlıkları rafa kaldıran anayasa değişikliğinin yapıldığı 20 Mayıs 2016 tarihine kadar olan yaklaşık bir buçuk yıl içerisindeki siyasi faaliyetlere ilişkin olduğunu kaydetti. Kahraman, "Fezlekelerin 39 tanesi Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 hükmü uyarınca terör örgütü propagandasından, 10 tanesi TCK 215 hükmü uyarınca suç ve suçluyu övmekten, 17 tanesi Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten, 4 tanesi TCK 314/2 uyarınca örgüt üyesi olmaktan 7 tanesi TCK 220/6 uyarınca örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten, 9 tanesi TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılamaktan, 7 tanesi TCK 299 uyarınca Cumhurbaşkanına hakaretten, 3 tanesi ise TCK 125. maddesi uyarınca başbakan ve diğer kişileri hakaretten düzenlenmiştir. Bunun dışında her fezlekede iftira seçim kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlara ilişkin sevk maddeleri de yer almaktadır" dedi.

Toplam 96 fezlekenin 31 adedinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirilerek tek bir soruşturma dosyasının oluşturulduğunu aktaran Kahraman, "96 fezlekenin 29 adedi farklı il ve ilçelerde olmak üzere 29 bağımsız davaya dönüştürülmüştür. 35 adedi ile ilgili 6352 sayılı yasanın geçici birinci maddesi ile yapılan '31 Aralık 2012 tarihinden evvel yapılan düşünce açıklamaları hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir' şeklindeki düzenleme uyarınca 3 yıllık süre ile erteleme kararı verilmiştir. Bir adet fezleke ise halen soruşturma aşamasında olup davaya dönüşmemiştir. Tespit edebildiğimiz kadarı ile müvekkil hakkında düzenlenen toplam 96 adet fezlekeden 28 adet fezlekeyi düzenleyen ve aralarında başsavcı ile başsavcı vekillerinin de olduğu 10 savcı, FETÖ terör örgütü üyeliği nedeni ile ihraç edilerek tutuklanmıştır" diye konuştu.

Kahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demirtaş'ın örgüt yöneticiliği partisine mensup milletvekilleri yönetici merkez yürütme kurulu üyeleri, belediye başkanları ve diğer siyasetçi kimliği olan kişilerle yaptığı telefon görüşmelerine, pasaportu ile ülke dışına giriş çıkış yapmasına, Demokratik Toplum Kongresi'ne katılımı ve bu kapsamda yapmış olduğu konuşma ve görüşmelere dayandırılmıştır. Müvekkil tutuklandıktan sonra biz avukatları dahil hiç kimseye bilgi verilmeksizin Diyarbakır'a en uzak il olarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmiştir. Müvekkilimiz ile sık sık görüşemediğimiz için savunma materyallerini vermek savunma hazırlığını rahatça yapabilmek olanaklarına sahip değiliz. Ayrıca hakkında çok sayıda dava açıldığından hemen her hafta bazen haftada birkaç gün duruşması bulunmaktadır, bu duruşma yoğunluğu dikkate alındığında her hafta avukat görüşünün gerekli olduğu da açıktır."

(Aydın Yorat/İHA)