Avukat yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gözaltına alınanların avukatları ile 5 gün süreyle görüşmeyeceklerine ilişkin yasak kaldırıldı.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gözaltına alınanların avukatları ile 5 gün süreyle görüşmeyeceklerine ilişkin yasak kaldırıldı. OHAL'in ilk günlerinde çıkartılan KHK ile "Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz" düzenlemesi yapılmıştı. 684 sayılı KHK'nın 11. maddesi ile bu düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Gözaltına alınan kişilerin avukatları ile görüşmeleri eski düzenlemede olduğu gibi 24 saat süreyle sınırlandırılabilecek. (Abdullah Sarıca / İHA)
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