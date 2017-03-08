Almanya'daki toplantının iptal edilmesine tepki gösteren Adalet Bakanı Bozdağ, 'Avrupa'da Türklerin üstüne baskı kuruluyorlar ki sandığa gitmesin gitseler bile hayır versinler istiyorlar. Hiç kimse güçlü bir Türkiye istemiyor. Bunlar avuçlarını yalayacaklar' dedi.

Almanya'daki toplantının iptal edilmesine tepki gösteren Adalet Bakanı Bozdağ, "Avrupa'da Türklerin üstüne baskı kuruluyorlar ki sandığa gitmesin gitseler bile hayır versinler istiyorlar. Hiç kimse güçlü bir Türkiye istemiyor. Bunlar avuçlarını yalayacaklar" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Çorum'un Sungurlu ilçesine gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ocaklı Tesisleri'nde karşılandı. Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına giden Bozdağ burada partililere hitap etti.

"Bugün Çorum'dayız, komşumuzun evindeyiz" diyerek sözlerine başlayan Bakan Bozdağ, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Türkiye 16 Nisan'da Cumhuriyet dönemimin en büyük reformunu oylamak için sandığa gidecektir" dedi.

Bu zamana kadar Türkiye'nin çok şey yaşadığını ifade eden Bozdağ, "Allah bir defa daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu coğrafyada hür bağımsız güçlü yaşayabilmemiz için, Anadolu'da bu yönetiminin istikrarı şarttır. Bakın Suriye'ye çatışma içinde, Bakın Irak'a çatışma içinde. Türkiye'ye bakın bir yandan PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgüleriyle mücadele içinde. Pek çok canımızı acıtan eylemler yapıyor. Bunları yapanlar, dış güçlerle çalışıyor. Tüm bunlar dış güçlerin maşalarıdır. Biz hepsiyle mücadele ediyoruz. Bu millet gezi olaylarını gördü, en son ise 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü yaşadık. Bu bölgede siyasi, güçlü iktidar olmazsa, Türkiye güçlü bir şekilde ayakta duramaz. 15 Temmuz başarısız oldu. Ama ölüme koşan bir lider olduğu için ayakta durdu. Millet ise onun arkasına takıldı. Böyle bir lider değil de saklanan, kaçan bir lider olsaydı bugün Türkiye yönetimi nasıl olurdu? Onun için 15 Temmuz'dan sonra bu sistem değişikliğinin manası büyüktür. Türkiye'nin ve Türk milletinin bekası için, kıyamete kadar güçlü olması için sistem değişikliği gereklidir. Siyasi iktidar, güçlü iktidarlar olsun, Türkiye kazansın istiyoruz. Onun için mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



"TOPLANTI YASAL OLMASINA RAĞMEN İPTAL EDİLDİ"

Almanya'da yapılacak toplantının iptal edilmesine de değinen Bakan Bozdağ, "Almanya'da Türk toplumun tertip ettiği toplantıya katılacak, vatandaşlarımızla bir araya gelecektik. Ancak toplantı yasal olmasına rağmen iptal edildi. Yapamadan Türkiye'ye geri döndük. Avrupa'da gördüğüm bu manzaradan sonra bizim inanarak savunduğumuz şeyin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüm. Herkes gözünü dikmiş Türkiye'ye kulaklarını kabartmış. Çok müthiş bir baskı var. Avrupa'da Türklerin üstüne baskı kuruluyorlar ki sandığa gitmesin gitseler bile hayır versinler istiyorlar. Terör örgütlerine hergün ev sahipliği yapıyorlar ama bize gelince toplantıyı iptal ediyorlar. Bu millet Almanya'nın değil kendi sistemini değiştirecek. Hiç kimse güçlü bir Türkiye istemiyor. Bunlar avuçlarını yalayacaklar" diye konuştu.

"Bu millet bu zamana kadar kendi kaderini kendi çizdi" diyen Bakan Bozdağ, "Bundan sonra da kendi hakkındaki kararları kendi verecektir. Önümüzdeki günlerde Avrupa'da milletin zihniyetini karıştırmaya yönelik hangi komisyonda bir çok düzmece rapor çıkacak göreceksiniz. Sungurlu'dan sesleniyorum Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı kimsenin haddine değil. Türkiye kendi yolunu kendi çizecektir. Bunlara cevabı sandıkta vereceğiz. Evet diyeceğiz. Türkiye'nin sistemini değiştirerek cevap vereceğiz. Türkiye'nin sürekli güçlü iktidarlar tarafından yönetilmesi için evet diyeceğiz. Bu çaba Türkiye'yi zayıf görmek isteyenlere en gür cevap bu olacaktır" dedi.

Terör örgütlerinin sistem değişikliğinden rahtsız olduğunu söyleyen Bozdağ, "Biz bunu sadece bir referandum olarak görmüyoruz. Bu iş artık referandumun çok ötesinde. Bakın PKK, FETÖ, DAEŞ, ne kadar terör örgütü varsa Türkiye'nin sistem değişikliği yapmasından rahatsız. PKK ne zamandan beri Türkiye'nin yararına bir iş istedi. Her gün bir saldırı yapıyorlar. Pek çok insanımızı şehit ediyorlar. FETÖ ise 15 Temmuz'da 249 canımızı aldı. Bunlar başka ülkeye hizmet ediyor, ihanet ediyorlar. Değerlendirme yaparken, bunlara bakarak evet yada hayır deyin. Bunları çok iyi görün. Kararınızı ona göre verin" diye konuştu.

16 Nisan akşamı yeni bir Türkiye olacağına inandığını dile getiren, Bozdağ, "Bu milletin istikametini bozamayacaklar. Biz beraber yolumuza devam edeceğiz. Bakın Kılıçdaroğlu'na SP'ler Hayır oyu versinler diye Erbakan hocaya dua ettiriyor. Bunlar 16 Nisan'a kadar Erdoğan'a hakaret etmeme orucu tutuyorlar. Önceleri AK Parti'ye AKP diyorlardı. Şimdi ise AK Parti diyorlar neden AK Partililerin oylarına ihtiyaçları var. Yeni sistemi hep beraber ülkemiz için hayata geçirmek için durmak yok diyoruz" dedi.

(Serkan Şansever/İHA)