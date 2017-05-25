Avrupalılar ev dışında bizden 8 kat fazla tüketiyor

Ev dışı tüketim pazarı araştırmasına göre Türkiye'de ev dışında tüketim harcamaları kişi başına 528 TL'yi bulurken bu rakam Avrupa'da 4 bin 265 TL'ye ulaştı.

Ev dışı tüketim pazarı araştırmasına göre Türkiye'de ev dışında tüketim harcamaları kişi başına 528 TL'yi bulurken bu rakam Avrupa'da 4 bin 265 TL'ye ulaştı.

'Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği' (ETÜDER), Ipsos Araştırma Şirketi ortaklığıyla hayata geçirdiği Food Service Monitor 2016 adlı ev dışı tüketim pazarı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin 7 büyük ilinin 81 ilçesindeki 2 bin 751 sokak ve 92 bin 948 Ev Dışı Tüketim noktasını temsilen seçilen 2700 EDT noktasında yapılan araştırmaya göre, 2016 yılsonu itibariyle ev dışı tüketim harcaması 2015 yılına göre 11 milyar TL gerileyerek 44 milyar TL oldu. Türkiye'de bir kişinin ortalama ev dışında yaptığı yıllık harcama 528 TL (150 dolar) iken; bu rakam Avrupa'da 4 bin 265 TL (1198 dolar), ABD'de ise 7 bin 233 TL'ye (2 bin 26 dolar) ulaştı.

Ev dışı tüketimde il performanslarına göre İstanbul toplam cironun yüzde 41'ini oluşturuyor. İstanbul'u İzmir, Antalya, Ankara, Bursa ve Muğla illeri takip ediyor. 2016 yılı verilerine göre geçtiğimiz yıl turizmde yaşanan sorunlardan en çok etkilenen iller Antalya ve Muğla olurken, iç turizmin ön plana çıktığı İzmir büyüyen tek il oldu. Ipsos ile gerçekleştirdikleri araştırmanın Türkiye ev dışı tüketim sektörünü inceleyen tek ve en kapsamlı çalışma olduğunu belirtenETÜDER Başkanı Melih Şahinöz, "Türkiye'de ev dışı tüketim sektörünün büyüme ortalaması geçtiğimiz senelere baktığımızda Dünya ve Avrupa ortalamalarının hep önündeydi fakat geçtiğimiz sene ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi, terör saldırıları sonrasında turizmde yaşanan sorunlar sektörümüzün bu sene geçtiğimiz seneye göre daralmasına sebep oldu" dedi.

Sektörde ki bu daralmanın dönemsel olduğuna vurgu yapanMelih Şahinöz, "Sektör ortalama her yıl yüzde 10-15 büyüyordu. Dünya da sektörün büyüklüğü 2 milyar 934 milyon euro, Avrupa pazarı ise 594 Milyar Euro. Hanelerin tüketim harcamalarının dağılım oranlarını ABD ve Avrupa ile karşılaştırdığımızda EDT sektörünün daha çok gelişeceğini görüyoruz" diye konuştu.



SEKTÖR ANTALYA'DA DARALIRKEN İZMİR'DE BÜYÜDÜ

ETÜDER ve IPSOS tarafından 92 bin 948 Ev Dışı Tüketim noktasını temsilen seçilen 2 bin 700 EDT noktasına yapılan 11Binziyaretle gerçekleştirilen araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlar ise şu şekilde: Ev Dışı Tüketimde il performanslarına göre İstanbul toplam cironun yüzde 41'ini oluşturuyor. İstanbul'un İzmir, Antalya, Ankara, Bursa ve Muğla takip ediyor. 2015 yılı verilerine göre geçtiğimiz yıl Antalya ve Muğla en çok daralan iller olurken, bir başka turizm bölgesi İzmir büyüyen tek il oldu.

Ev dışı tüketim harcamalarının yarısından fazlası restaurantlar ve fast food mekanlarında yapılıyor. Tüketimin, yüzde 27'si restaurant, yüzde 30'u fast food, yüzde 14'i otel, yüzde 7'si cafe, yüzde 2'si eğlence, yüzde 7'si pastane, yüzde 4 eğitim kurumu, yüzde 4 büfe/kiosk, yüzde 4 catering mekanların da gerçekleştiriliyor. Ev dışı tüketim noktalarının alımlarının yüzde 58'i gıda, yüzde 40'ı içecek, yüzde 2'si ise temizlik ve kağıt ürünlerinden oluşuyor. Ev dışı tüketimde gıda kategorilerinde düşüş var ancak yine de daralmadaki en büyük pay ve en yüksek ciroya sahip olan kategori et ve taze gıdalar. Ev dışı tüketimde içecekler kategorisinde gazlı meşrubatlar yüzde 31, ayran yüzde 16, su yüzde 15, kahve yüzde 11, çay ise yüzde 10'luk paya sahip. Ev dışı tüketimde temizlik ve kağıt ürünleri kategorisinde ise en yüksek payı yüzde 47 ile kağıt ürünleri alıyor. Bulaşık yıkama ürünleri yüzde 28, genel temizlik ürünleri yüzde 20, çamaşır yıkama ürünleri ise yüzde 5'e sahip. En fazla daralan kanallar otel, büfe/kiosk ve restaurant oldu.

