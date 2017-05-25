Avrupalı Türk Demokratlar Birliği heyetiyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetiyle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetiyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetiyle buluştu. Erdoğan, buluşmada yaptığı konuşmanın ardından kendisine yoğun ilgi gösteren Türklerle ve futbolcu Yattara ile fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyareti kapsamında yarın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak.
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