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Avrupa'yı bu kez de Afrikalı mülteci korkusu saldı
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Avrupa'yı bu kez de Afrikalı mülteci korkusu saldı

Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden Avrupa'ya gelen mülteci akınının kısmen durdurmayı başaran Avrupa, şimdi de orta Afrika'dan gelecek mültecilerin endişesini yaşıyor.

Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden Avrupa'ya gelen mülteci akınının kısmen durdurmayı başaran Avrupa, şimdi de orta Afrika'dan gelecek mültecilerin endişesini yaşıyor.
Alman güvenlik makamları Afrika mültecileri hakkında düzenlediği raporda, Orta Afrika ülkelerinde bekleyen 6 milyon mültecinin Avrupa'ya gelebilmek için hazır beklediklerine vurgu yaptı. Türkiye'deki 2 milyon 930 bin mültecinin, Ürdün'deki 710 bin, Libya'daki 1 milyon 200 bin Mısır'daki 500 bin ve Fes ve Cezayir'deki mülteci sayılarının 610 bin mültecinin Avrupa'ya geçmek için beklediği, buna paralel olarak da Orta Afrika'daki mültecilerin Avrupa'ya gelebilmek için Libya, Tunus ve Cezayir rotasını takip edecekleri raporda yer aldı.
(Mehmet Koca / İHA)

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