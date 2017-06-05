Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası 9-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası 9-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Çorum'da yapılacak şampiyona kapsamında 9 ülkeden, 17 takım katılacak.
Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanık, üniversitenin kurulduğu günden bugüne büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Geçen yıl başarıyla dünya üniversiteler arası güreş şampiyonasını gerçekleştirdiklerini, bu yıl da futsal şampiyonasını gerçekleştireceklerini dile getiren Kanık, üniversitenin Çorumla kaynaştığını, şampiyonada Çorumluların da desteklerini beklediklerini belirtti.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner de, şampiyonaya şuana kadar 9 ülkeden 17 takımın kabul edildiğini belirtti. Bu sayının gün geçtikçe artacağını kaydeden Yamaner, "Şampiyona 9 Temmuz'da başlayacak. Biz bütün teknik altyapımızı hazır ettik. Hiçbir problem veya sorun gözükmüyor. 9-16 Temmuz tarihleri arasında bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Öncelikle büyük bir tereddüt yaşadık. Referandum sürecinde Avrupa'nın Türkiye'ye aldığı tavır neticesinde spor gelmez diye düşündük. Ancak dünya üniversiteler arası güreş şampiyonasında gördük ki böyle bir sorun yok. Şuanda erkekler futsal müsabakalarında 9 ülkeden, 13 takım, kadınlar kategorisinde ise 4 ülke 6 takım mücadele edecek. Şuanda Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Gürcistan'dan takımlar 9 Temmuz'da Çorum'da olacak" diye konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki Gül'ün yarın gerçekleştirilecek Türkiye Futbol Federasyonu genel kuruluna katılacağını, bu vasıtayla Avrupa Üniversiteler Arası Futsal Şampiyonası katılmak üzere söz aldıkları Fatih Terim ve Yıldırım Demirören'e Zeki Gül vasıtasıyla hatırlatılacağını bildiren Yamaner, "Çarşamba günü Ankara'ya gideceğiz. Futbol Federasyonu Başkanımızla görüşeceğiz. İnşallah başarabiliriz. Fatih Terim'in katılım sözünü almıştık. Çarşamba günü Zeki bey vasıtasıyla hem Futbol Federasyonu Başkanımızı hem de Fatih Terim'i Çorum'a şampiyonaya davet edeceğiz. Güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve kendi çabalarıyla Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen Voleybol Festivali'nin 3.'sünü Çorum'a kazandırmak için çaba sarf ettiklerini açıklayan Yamaner, "Bu organizasyon, 236 spor kulübünün 15 bin sporcuyla 26 gün boyunca kentlerde konaklamasıyla gerçekleştiriliyor. Fuar alanında yapmayı planlıyoruz. Voleybol Federasyonu başkanımıza 2018 yılında Çorum'da yapılması için talebimizi ilettik. Kendisi de, 'Neden olmasın?' dedi. Çarşamba günü Çorum'da rektörümüzün önderliğinde Çorum'daki mülki amirlerin ve kurum temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek. Çarşamba günü yapılacak toplantının kararında bu organizasyonu alın denirse, biz bu organizasyonu Çorum'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Voleybol Federasyonu başkanıyla görüşmemizde ikinci bir talebimiz ise Avrupa maçlarının birisinin Çorum'a verilmesiydi. Maçlar Mayıs ayındaydı, bu yıla yetişmedi ancak seneye için sözü aldık. Voleybol Avrupa Kupası Final Fourlarından birisi Çorum'da oynanacak" ifadelerini kullandı.
(M. Muttalip Yalçın/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı
Terör saldırısı ihbarı yasak getirdi
Londra saldırısı kurbanları anıldı
Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor
İşçilerden işten çıkartılan mesai arkadaşlarına destek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Vatandaşlıktan çıkarılacak 130 kişinin isim listesi! Listede kimler var?
Vatandaşlıktan çıkarılacak 130 kişinin isim listesi! Listede kimler var?
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı
Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı
Terör saldırısı ihbarı yasak getirdi
Terör saldırısı ihbarı yasak getirdi
Londra saldırısı kurbanları anıldı
Londra saldırısı kurbanları anıldı
Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor
Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor
İşçilerden işten çıkartılan mesai arkadaşlarına destek
İşçilerden işten çıkartılan mesai arkadaşlarına destek
Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüştü
Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüştü
Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı
Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
'Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı'
'Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı'
Günün özeti
Günün özeti
Bursaspor yönetiminde ilk istifa geldi
Bursaspor yönetiminde ilk istifa geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English