Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası 9-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası 9-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Çorum'da yapılacak şampiyona kapsamında 9 ülkeden, 17 takım katılacak.

Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanık, üniversitenin kurulduğu günden bugüne büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Geçen yıl başarıyla dünya üniversiteler arası güreş şampiyonasını gerçekleştirdiklerini, bu yıl da futsal şampiyonasını gerçekleştireceklerini dile getiren Kanık, üniversitenin Çorumla kaynaştığını, şampiyonada Çorumluların da desteklerini beklediklerini belirtti.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner de, şampiyonaya şuana kadar 9 ülkeden 17 takımın kabul edildiğini belirtti. Bu sayının gün geçtikçe artacağını kaydeden Yamaner, "Şampiyona 9 Temmuz'da başlayacak. Biz bütün teknik altyapımızı hazır ettik. Hiçbir problem veya sorun gözükmüyor. 9-16 Temmuz tarihleri arasında bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Öncelikle büyük bir tereddüt yaşadık. Referandum sürecinde Avrupa'nın Türkiye'ye aldığı tavır neticesinde spor gelmez diye düşündük. Ancak dünya üniversiteler arası güreş şampiyonasında gördük ki böyle bir sorun yok. Şuanda erkekler futsal müsabakalarında 9 ülkeden, 13 takım, kadınlar kategorisinde ise 4 ülke 6 takım mücadele edecek. Şuanda Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Gürcistan'dan takımlar 9 Temmuz'da Çorum'da olacak" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki Gül'ün yarın gerçekleştirilecek Türkiye Futbol Federasyonu genel kuruluna katılacağını, bu vasıtayla Avrupa Üniversiteler Arası Futsal Şampiyonası katılmak üzere söz aldıkları Fatih Terim ve Yıldırım Demirören'e Zeki Gül vasıtasıyla hatırlatılacağını bildiren Yamaner, "Çarşamba günü Ankara'ya gideceğiz. Futbol Federasyonu Başkanımızla görüşeceğiz. İnşallah başarabiliriz. Fatih Terim'in katılım sözünü almıştık. Çarşamba günü Zeki bey vasıtasıyla hem Futbol Federasyonu Başkanımızı hem de Fatih Terim'i Çorum'a şampiyonaya davet edeceğiz. Güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve kendi çabalarıyla Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen Voleybol Festivali'nin 3.'sünü Çorum'a kazandırmak için çaba sarf ettiklerini açıklayan Yamaner, "Bu organizasyon, 236 spor kulübünün 15 bin sporcuyla 26 gün boyunca kentlerde konaklamasıyla gerçekleştiriliyor. Fuar alanında yapmayı planlıyoruz. Voleybol Federasyonu başkanımıza 2018 yılında Çorum'da yapılması için talebimizi ilettik. Kendisi de, 'Neden olmasın?' dedi. Çarşamba günü Çorum'da rektörümüzün önderliğinde Çorum'daki mülki amirlerin ve kurum temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek. Çarşamba günü yapılacak toplantının kararında bu organizasyonu alın denirse, biz bu organizasyonu Çorum'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Voleybol Federasyonu başkanıyla görüşmemizde ikinci bir talebimiz ise Avrupa maçlarının birisinin Çorum'a verilmesiydi. Maçlar Mayıs ayındaydı, bu yıla yetişmedi ancak seneye için sözü aldık. Voleybol Avrupa Kupası Final Fourlarından birisi Çorum'da oynanacak" ifadelerini kullandı.

(M. Muttalip Yalçın/İHA)