16.11.2017 00:02 'Avrupa şampiyonunu evinde yenmek çok önemli'

Olympiacos Başantrenörü Giannis Sfairopoulos, son hafta evinde oynadıkları kötü mücadeleden sonra Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'u deplasmanda yenmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Olympiacos Başantrenörü Giannis Sfairopoulos, son hafta evinde oynadıkları kötü mücadeleden sonra Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'u deplasmanda yenmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

THY Euroleague'in 7. haftasında Olympiacos, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş'u 83-90'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Olympiacos Başantrenörü Giannis Sfairopoulos basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sfairopoulos, sarı-lacivertli ekibin çok tecrübeli olduğuna vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle kendi sahamızda oynadığımız kötü maçtan sonra Avrupa Şampiyonu'nu kendi evinde yenmek çok önemli. İlk yarının sonunda 35-30 geride kalmıştı ve Fenerbahçe o kadar tecrübeli bir takım ki ilk yarının sonunda önde kapattı. Devre arasında oyuncularla savunmada daha agresif olmayı ve sayı yememeyi konuştuk. 3. çeyreğe çok iyi başladık ve devrede konuştuklarımızın hepsi devreye girmişti. Savunmamız çok iyiydi ve hücumda çok iyi bir ritm yakalamıştık ve dış atışlarımız çok iyiydi. 4. çeyrekte az bir farkla öne geçtik. Maçı kazanmamıza sebep olabilecek bir fark olabilirdi. Sonlarda kullandığımız 2 3 hücum kazanmamızı engelledi ve son atışta uzatmaya gitti. Uzatmadan önceki molada inancımızı kaybetmememiz çok önemliydi. Savunmada ve hücumda çok iyi oynadık ve güzel atışlar bulup tutkuyla atışlarımızı yaptık. Sonunda öne geçmeyi başardık ve devre arasından sonra çok farklı bir takım olarak sahaya çıktık ve kazanmayı hak ettik. Oyuncularla konuştum ve aynen bu şekilde devam etmemiz gerektiğini konuştum çünkü Euroleague çok zorlu bir maraton. Her maçta savaşmamız gerekiyor. Sonunda neler olacağınız göreceğiz. Oyuncularıma bu maçı unutup bir sonraki maça hazırlanmaları gerektiğini söyledim."

(Bora Akyol /İHA)

