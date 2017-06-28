Avrupa Şampiyonu sporcuyu tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Taekwondo Şampiyonası kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı kutladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Taekwondo Şampiyonası kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı kutladı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başbakanımız, Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan sporcumuz Zeliha Ağrıs'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi" denildi. (Caner Ünver /İHA)
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