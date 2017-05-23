Avrupa Şampiyonu için büyük kutlama

Turkish Airlines Euroleague'de şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu attı.

Turkish Airlines Euroleague'de şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu attı.

Turkish Airlines Euroleague Final-Four Final müsabakasında Yunan temsilcisi Olympiacos'u 80-64 mağlup eden sarı-lacivertli ekip Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlaması için Ülker Sports Arena'dan otobüsle Bağdat Caddesi'nde giden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Sarı-lacivertli oyuncular Ekpe Udoh, Luigi Datome, Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed kafile Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada otobüsün üzerine çıkıp taraftarı selamladı. Renkli anlara sahne olan kutlamada Fenerbahçe taraftarı, Başantrenör Zeljko Obradovic ve tüm oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe taraftarı sarı-lacivertli kafileye Bağdat Caddesi boyunca eşlik etti.

(Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)