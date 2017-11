14.11.2017 08:18 'Avrupa şampiyonasına gideceğiz'

Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçını 3-2 kaybeden Türkiye'de Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 'Ben ne yaptığımı bilen, ne yapacağını bilen birisiyim. Tabii ki Avrupa Şampiyonasına gideceğiz' dedi. Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçını 3-2 kaybeden Türkiye'de Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ben ne yaptığımı bilen, ne yapacağını bilen birisiyim. Tabii ki Avrupa Şampiyonasına gideceğiz" dedi.



"RAKİP BİZİM İKİ HATAMIZI DEĞERLENDİRDİ"

Arnavutluk'a sahasında 3-2 yenilen A Milli Takımda Teknik Direktör Mircea Lucescu, "Hazırlık maçıydı ve bunu biliyorduk. Güzel maçtı. Fizik olarak iyi ve organize olmuş takıma karşı, iyi oyunculara karşı oynadık. İlk yarıya bakarsanız, oyunun neredeyse hakimiydik ve domine ettik. Pozisyonlara da girdik. Ama rakip bizim iki hatamızı değerlendirdi. Sonuçta üç kere kalemize geldi. Bizim için oyun ofansif yönden bakıldığı zaman iyiydi ve bir çok oyuncumuz şevkle bu ofansif oyunu oynadılar. Biraz daha sakin olup gol paslarını verselerdi. Sonuç farklı olabilirdi" dedi.



"SERDAR AZİZ, AŞİL TENDONUNDA AĞRI HİSSETTİ"

İlk yarının sonlarında sağ ve sol beklerini değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen Lucescu, "Barış, ilk yarı ofansif olarak iyiydi. Defansif olarak biraz daha zaman ihtiyacı bar. Atila da iyi oynadı. Hücumda bir hata yaptı. İlk golde tecrübe hatası önümde oldu. Bu itiş kalkışa dönse faule dönecekti. Tecrübe işte, bu da zamanla elde ediliyor. Ondan umutluyum. Serdar Aziz, ilk yarının sonlarına doğru aşil tendonunda ağrı hissetti ve o da değişiklik istedi. Bu da yapacağım değişikliklerde farklılar yapmama neden oldu. Deniz Türüç'ü de oynatmayı düşündüm ama olmadı" diye konuştu.



"İKİNCİ YARI İYİ BAŞLADIK VE HEMEN GOL ATTIK"

İkinci yarının başında gol bulduklarını ve buna rağmen maçı kaybettiklerini dile getiren Mircea Lucescu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hemen golden sonra bir anlaşmazlıktan kaynaklanan hatadan dolayı üçüncü golü yedik. Hemen reaksiyon gösterdik ve ikinci golümüzü attık. Ondan sonra da rakip geriye çekildi. Yorulmuşlardı. Bizim oyuncularımı da sabırsızlanamaya başladı gol atmak için. Çok basit top kayıpları yatık. Sonuçta bakarsanız maçı kaybettik."



"SON İKİ MAÇTA 4-5 GENÇ OYUNCU OYNADI"

Oynadıkları son 2 maçta 4-5 genç oyuncu oynattıklarını söyleyen Mircea Lucescu, "Bu maçların amacı maksimumum genç oyuncuyu oynatabilmek. Son 2 maça bakarsanız 4-5 yeni arkadaşımız oyuna girdi. Onların şimdi artık Türkiye liglerindeki oyunlarına bakacağız. Milli takımlarda ne kulvarlarda ne olacak ona bakacağız. Oyun ritmi yüksekti. Hücum oyunu oynadık. Sadece son vuruşlarda biraz daha dikkatli olmalıydık" dedi.



"YAZILANLARLA İLGİLİ DAVA AÇACAĞIM"

Erol Erdal Alkan ile ilgili gelen soruya Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, hiçbir menajeri tanımadığını ve konuyla ilgili dava açacağını söyleyerek, "Benim bir ismim ve geçmişim var. Erol konusunda bir kanıt mı var. Bundan 1-2 hafta önce TV'de U21 oyuncularını görmek istiyorum dedim. Genç oyuncuların U21'den gittikten sonra neler yaptıklarına bakmak istedim. Almanya liglerinde oynayan oyuncuları seyrettim onları gördüm. Erol'u da izledim ve görmek istedim. Kenan Karaman ile birlikte onu da görmek istedim. Görmem de sakınca yok herhalde. Bir şey daha var milli takım antrenörüyüm geleceği gördüğüm oyuncuları seçme ve çağırma hakkım var. Geleceğine inandığım oyuncuları çağırmak hakkım. Birçok kez söyledim. Erol iyi bir oyuncu genç ve Türk. Onunda milli takıma seçilme hakkı var. Şimdi kulübüne geri dönecek. Umut ediyorum daha iyiye gidecek ve yükselecek. Çok fazla genç oyuncumuz da yok liglerde oynayan. Aynı zamanda U21'in maçları bitince onlardan da oyuncu alacağız. Oradan da gelecek olacak. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Doğru değil bu. Bugün bana söylenen menajerler tarafından çağrıldı. Bu yazarın başkalarıyla sorunu olabilir ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yazılanlarla ilgili dava açacağım. Hiçbir menajeri tanımıyorum ben. Sadece bunu söyleyeyim" dedi.



"YENİ BİR TAKIM, GENÇ BİR TAKIM İSTİYORUZ"

Mili takımda büyük bir değişimin olduğunu ifade eden Lucescu, "Eğerler ile konuşmanın anlamı yok. Öyle bir şeyi konuşmaya gerek yok. Yeni bir takım, genç bir takım istiyoruz. Bunun için zaman gerekiyor. Ben de bunun için buradayım" diye konuştu.



"SABRINIZ YOKSA BU MÜMKÜN DEĞİL"

Kulüp antrenörlüğüyle milli takım antrenörlüğünün çok farklı şeyler olduğunu dile getiren Lucescu, "Sadece 4 tane antrenman yaptık. Oyuncu seçip, kalitelerine bakıp bir ekip kurup hepsinin aynı fikirde olduğu ve düşündüğü oyun felsefesini uygulamasını istiyoruz. Şimdilik Romanya, Hırvatistan, İzlanda ile oynadığımız maçlarda oyunu kontrol ettik. Benim aşılamaya çalıştığım ilk olarak oyun kontrolü. Bu ilk yapılan bir şeydi ama bu yeterli değil daha oyunu kuracağız. Buna da zaman lazım. Kulüplerde bunu yapabilirim. Çok basit, her gün antrenman ve çalışma var. Oyun prensiplerini açıklarım ve buna bağlı kalırız. Milli takımda böyle bir zaman yok. Her oyuncu kendi kulübünde öğrendiğiyle geliyor buraya. Bunların hepsini oynatmak kolay değil. Sonra kendi kulüplerine dönerek farklı bir sistemi öğreniyorlar. Buraya geldikleri zaman yapmaya çalıştığımız tekrar değiştirmeye çalışıyoruz. Eğer, 20 yaşındaki oyuncuları kişilik sahibi tecrübeli kişilere çevirmek ikinci günde kolay değil. Sabır gerekiyor. Sabrınız yoksa bu mümkün değil. Ben oyuncuların oyunlarından memnunum. O kadar çok kazanmak istediler ki, çok pozisyona girdiler. Sonuçta sahada savaştılar. Bununla ilgili konuşalım ama zamanla gidip antrenörlere konuşacağım, oyuncuların gelişimini takip edeceğim. Türk oyuncuların üst düzey bir seviyesi var. 10 numara oynuyorlar. Yusuf, Yunus, Oğuzhan, Hakan, Emre bunların hepsi on numara oynayan oyuncular. Bu oyuncuların becerisini aynı anda nasıl kullanabilirim. Başka oyuncu yok. Bu oyuncular en iyileri. Başkası varsa hemen getirin, çağıralım. Bu oyuncuları sıkıntı çekmeden oynatabileceğiniz bir sistem var. Bunları aşacağım ve yapacağım" şeklinde konuştu.



"AVRUPA ŞAMPİYONASINA 1,5 SENE VAR"

Avrupa Şampiyonasına gitmelerine daha 1,5 sene olduğunu ifade eden Lucescu, Türk futbolunun geleceğinin olduğunu ifade etti. Lucescu, "Bu oyuncular kendi kulüplerinde ilk 11'de sürekli oynayacaklar ve milli takıma hazır olacaklar. Çalışacağız. Defansın göbeğinde oynayan bütün Türk oyuncuları 30 yaş üstünde. Çağlar'ı oraya koyup aşılayacağız. O da hatalar yapıyor ama her maç üzerine koyarak gidiyor. Yusuf, Cengiz bir çok oyuncu Emre Mor, şuan burada yok ama bunlar hep üzerine koyuyor. 5 tane oyuncum var 20 yaşında. Bu arkadaşları U21'e bile göndermeyi düşünüyorum oynamaları için. Bu Türk futbolunda pek yapılan bir şey değil. Ben onları U21'de kullanmak istiyorum. Yaşları tutuyor. Türk futbolunun bir geleceği var. Çok yetenekli oyuncular var. Bunları beraber oynatmak lazım" şeklinde konuştu.



"TABİİ Kİ AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEĞİZ"

Basında Milli Takımın yeni teknik direktörünün kim olması tartışmalarının yapıldığıyla ilgili soruya Mircea Lucescu, "Çok büyük tecrübem var. Bu laflar bana dokunmuyor. Ben ne yaptığımı bilen, ne yapacağını bilen birisiyim. Tabii ki Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. Bunda problem yok ama bir şeyler yapmam lazım. Hokus pokus yok bu işte. Herkesle beraber yapacağız. Hepimize düşen görevler var" diyerek cevap verdi.

(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)