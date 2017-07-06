Avrupa Parlamentosundan skandal 'Türkiye' raporu

Avrupa Birliği ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor, Avrupa Parlamentosunda kabul edildi.
Avrupa Birliği ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor, Avrupa Parlamentosunda kabul edildi. Avrupa Parlamentosu yine bir skandala imza attı ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti. Raporun kabulüne 477 'evet', 64 'hayır' oyu verildi. Avrupa Parlamentosu, tarihinde ilk defa bir ülke için üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını kabul etti. Kararın bağlayıcılığı ise bulunmuyor.
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