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Avrupa Parlamentosu 'Türkiye' raporunu kabul etti
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Avrupa Parlamentosu 'Türkiye' raporunu kabul etti

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı raportör Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu kabul etti.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı raportör Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu kabul etti.
AB Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı, bugün AB ve Türkiye ilişkileri konusundaki Hollandalı raportör Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu oyladı. Rapor, 68 vekilin katıldığı oylamada 3 hayır oyuna karşın 51 evet oyu ile kabul edildi. 14 vekil çekimser kaldı. Oylamada Türkiye raportörü Kati Piri gözlemlerini sundu. Piri, "Parlamentodaki tüm grupların, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda farklı bir tavırları var. Komisyonun ve Konseyin Türkiye'de olan bitenler hakkında sessiz kaldığını görüyoruz. Ancak ben Parlamentonun genel anlamdaki sabit duruşundan gurur duyuyorum ve elbette Parlamentonun tek bir sesle konuşmasını sağlamak en zorlu mücadeleydi bizim için" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELERİN RESMİ OLARAK ASKIYA ALINMASI GEREKECEĞİ ANLAMINA GELİYOR"
Türkiye raportörü, "Türkiye'deki insan haklarının çiğnenmesi ve bunun sonucunda çıkacak sonuçlar bizi bir hayli endişelendirmekte. Bugün kabul ettiğimiz önerge, eğer anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerekeceği anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.
Piri, Türkiye ile üyelik sürecinin askıya alınmasının AB'ye katılım öncesi sağlanan fonların da askıya alınması anlamına geldiğini ifade ederek, ilişkilerin kesilmesi durumunda Türkiye'ye tahsis edilen fonların Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına verileceğini ve AB bütçesindeki para doğrudan doğruya Türk halkına dağıtılacağını savundu.
Piri açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Dürüst olmak gerekirse Türkiye son 6 yıldır mültecilere ev sahipliği konusunda çok şey yaptı. Bugün Türkiye'de halen 3.2 milyon mülteci var ve biz bunu raporumuzda da belirtiyoruz. AB üyesi ülkeler, AB-Türkiye göçmen anlaşması ile Türkiye'den AB'ye daha fazla mülteci alınacağına söz verdi. Biz bu sözü tutmaya çalışmak zorundayız. Fakat Türk devleti de bizi bu konuyla tehdit etmemelidir"
(Büşra Altınkaya / İHA)

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