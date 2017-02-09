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Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
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Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı

Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç iç sınır kontrollerini 3 ay daha uzatma kararı aldı.

Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç iç sınır kontrollerini 3 ay daha uzatma kararı aldı.
Bazı AB üye ülkelerinin protestolarına rağmen iç sınır kontrollerinin Mayıs ayı ortalarında kadar uzatılması Avrupa Birliği Bakanları tarafından onaylandı. Yunanistan, Macaristan, Slovenya ve Slovakya sınır kontrollerin uzatılması yönelik olumlu oy kullanırken, Bulgaristan, Kıbrıs ve Polonya bu konuda hiçbir pozisyon almak istemediklerini söyledi. Avusturya, Macaristan ve Slovenya sınırlarına kadar gümrük kontrolü izni alırken Almanya ise Avusturya sınırı boyunca kontrollere devam edebilecek. İsveç, Danimarka ve Norveç konumunda ise Oresund - Köprüsü ve feribot geçişlerinde sınır kontrolleri devam edecek. Sınır kontrollerinin odaklı ve asgari düzeyde tutulması ve söz konusu beş ülkenin her hafta kendi yönetimince yapacağı toplantılarla gerekçelerini belirtmeleri ve en kısa sürede bu kontrollerin kaldırılması AB bakanları tarafından şart koşuldu.
Söz konusu ülkeler 2016 Mayıs ayında Yunanistan üzerinden gelen mülteci akımını durdurmak için sınır kontrollerini arttırma iznini AB bakanları tarafından almıştı. Avrupa Komisyonu'na göre tekrar yoğun bir mülteci göçü olasılığı var. Fakat Schengen bölgesi içinde seyahat eden kişilerin de serbest dolaşımını sağlamak için bu kontrolleri azaltmak zorunda olduklarının farkında olan AB, geçici çözüm önerilerine devam ediyor. Almanya geçen hafta yaptığı açıklamada sınır kontrollerinin uzatma isteği sebebinin göçmen krizi olmadığını, terör tehdidi olduğu belirtti. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire bunun gerekçesi olarak Berlin'de gerçekleşen terör saldırısını örnek verdi. Fransa'da ise sınır kontrollerini uzatma gerekçesi olarak yaklaşık 1 yılı aşkın süreyle terör tehdidi gerekçe gösterildi.
(Büşra Altınkaya /İHA)
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