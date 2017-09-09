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Avrupa Parlamentosu önünde Arakan protestosu
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Avrupa Parlamentosu önünde Arakan protestosu

Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılan katliam, Brüksel'deki Avrupa Parlamento binası önünde düzenlenen bir mitingle protesto edildi.

Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılan katliam, Brüksel'deki Avrupa Parlamento binası önünde düzenlenen bir mitingle protesto edildi.
Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılan katliam, Brüksel'deki Avrupa Parlamento binası önünde düzenlenen bir mitingle protesto edildi. "Sınırsız Adalet" isimli dernek tarafından Avrupa Parlamento binası önünde düzenlenen mitinge, farklı etnik kökenlerden yaklaşık bin kişi katıldı. Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" adı altında Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği ve adeta bir soykırıma dönüşen katliam ve şiddet olayları protesto edilirken, konuya sessiz kalan Avrupa Birliği başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve Batı ülkeleri kınandı.
1991'de Myanmar'daki darbe yönetimine karşı duruşu sebebiyle Nobel Barış Ödülü verilen Devlet Başkanı Ang San Su Çi'ye büyük bir tepki gösteren organizatörler, olaylara sessiz kalan Batı medyasını da sert bir dille eleştirdi. Gösteriye çeşitli Türk derneklerinin yöneticilerinin yanı sıra Türk kökenli siyasetçilerden Emir Kır ile Şevket Temiz de katıldı.

"KONUYLA İLGİLİ SORULAR SORACAĞIM"
Gösteriye katılanlardan Türk kökenli Federal Milletvekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada bulunan insanlar gibi hepimizin amacı bu sessizliğe son verilmesi. Bu kadar iletişimin olduğu bir dönemde, Arakan bölgesinde insanlar dini görüşlerinden dolayı katlediliyor. Birleşmiş Milletleri dinlediğiniz zaman, açık bir şekilde etnik temizlik yapıldığı söyleniyor. İnsanların zoraki evlerinden topraklarından edilmeleri buna karşı maalesef, dünyada ciddi bir sessizlik var. Burası Brüksel'in başkenti, ilk defa Arakan'da Müslümanlara yapılan politika eleştiriliyor. Benim de burada olmam, buna destek vermem. Geçen hafta da bir paylaşım yapmıştım. Meclis açıldığı gün konuyla ilgili sorular soracağım." dedi.

"AMERİKA'DAKİ KASIRGA KADAR ETKİ YAPMADI"
Brüksel Bölge Milletvekili Şevket Temiz ise, "Bildiğiniz gibi Arakan'da şiddet, katliam ve soykırım söz konusu. Uluslararası medyanın, birçok Avrupa ülkesinin ve Batı'nın sessiz kalması, çifte standardı görmemize neden oluyor ve şiddetle bunu protesto ediyoruz. Buraya gelen halk, Avrupa Birliği'nin merkezinde, bu iki yüzlü tutuma, bu çifte standarda bir dur deme maksadıyla burada bulunuyor. Bizim amacımız burada, buradaki vatandaşlarla beraber bir dayanışma içerisinde sesimizi, oradaki katliamı nasıl durdurabiliriz, nasıl sesimizi dünyaya duyurabiliriz. Birkaç gündür Amerika'daki kasırga etkisi kadar etki yapmıyor bu katliam. Bütün dünya medyası kasırgaya yaptığı etkiyi, Arakan'daki Müslümanlara yapılan katliama sessiz kalması da söz konusu" diye konuştu.
(Cafer Yıldırımer / İHA)
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