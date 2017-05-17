Avrupa Parlamentosu'ndan Macaristan'a soruşturma

Avrupa Parlamentosu Macaristan'a, hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Avrupa Parlamentosu Macaristan'a, hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Avrupa Parlamentosu, AB üyesi olan Macaristan'a AB Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesi çerçevesinde hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Avrupa Parlamentosu, Macaristan'dan isteklerini 3 ayrı konuda belirtmesi üzerine Macaristan'dan konuya ilişkin ret cevabı gelmişti. Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın, sivil toplum kuruluşları ile ilgili yasayı iptal etmesi, sığınmacıların ülkeye girişinin yasaklanması ve Orta Avrupa Üniversitesi üzerinde baskı uygulaması üzerine soruşturma başlattı.

