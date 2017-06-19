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Avrupa Parlamentosu 'Brexit' kurallarını belirledi
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Avrupa Parlamentosu 'Brexit' kurallarını belirledi

Avrupa Parlamentosu, Brexit sürecine ilişkin kuralları belirledi.

Avrupa Parlamentosu, Brexit sürecine ilişkin kuralları belirledi.
Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasının ardından sürecin işleyişine ilişkin kuralları belirledi. Avrupa Parlamentosu'nun sürece ilişkin aldığı kararlar şöyle:
"- Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına dair yapılan anlaşmaların her birine uymak zorunda.
- İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının oylamasında parlamento üyeleri öncelikle Avrupa Birliği'nin temel haklarının korunduğuna ve kırmızı çizgilerinin aşılmadığı hususlarına dikkat etmeli ve her şeyden önce gelen ilk temel hak vatandaşların çıkarları korunmalı.
- Gelecekteki ekonomik çıkarlar dahil hiçbir çıkar temel güvenliğe tehlike sağlamamalıdır, öncelik her iki bölgenin güvenliğidir.
- Kuzey İrlanda ile süren barış sürecine devam edilmeli ve kesinlikle İrlanda Cumhuriyeti ile araya sınır konulmamalıdır."
Birleşik Krallık'ın AB'nin bütün yükümlülüklerine uyması gerektiği, bu yükümlülüğün yıllık büyüme bütçesine uymayı da kapsadığı ve ileride AB-İngiltere arasında olası bir bağın veya tekrar üyeliğin sadece tartışılabilir ve şuanda söz konusu olmadığı vurgulandı.
AB, İngiltere'yi sadece kendi çıkarlarına uyan maddeleri değil iki taraf için de yararlı olacak mal, sermaye, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin maddeleri uygulaması konusunda uyardı. Anlaşmanın son şartları arasında Avrupa Birliğinden habersiz hiçbir AB üyesi ülkenin bireysel olarak İngiltere ile müzakerede bulunamayacağı da belirtildi. Brexit sürecine ilişkin kararlar, Avrupa Parlamentosu'nda 516 oy çokluğu ile kabul edildi.
(Büşra Altınkaya /İHA)

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