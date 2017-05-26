Avrupa Otomotiv Pazarı yüzde 4,4 büyüdü

Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 4,4 arttı. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye ise yüzde 8,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'inci ülke konumunda yer aldı.

Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 4,4 arttı. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye ise yüzde 8,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'inci ülke konumunda yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ocak-Nisan ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirme verilerini açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 4,4 arttı ve 6 milyon 301 bin 835 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde toplam 6 milyon 036 bin 101 adet satış gerçekleşmişti.2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye, yüzde 8,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'inci ülke konumunda yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 10,5 ile İrlanda'da, yüzde 1,7 ile İsviçre'de, yüzde 1,3 ile Norveç'te düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı

döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 23, Yunanistan yüzde 18,5 ve Romanya yüzde 18 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Nisan ayında yüzde 6,9 azaldı ve 1 milyon 418 bin 130 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 522 bin 703 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Nisan ayında yüzde 24,7 ile İrlanda'da, yüzde 19 ile İngiltere'de, yüzde 17,8 ile Norveç'te düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 26,6, Portekiz yüzde 18 ve Bulgaristan yüzde 14,2 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye, yüzde 8,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'inci ülke konumunda yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı ve toplam 5 milyon 487 bin 695 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 5 milyon 251 bin 680 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,1 ile İrlanda, yüzde 3,8 ile Finlandiya, yüzde 3,2 ile Norveç ve yüzde 2,1 ile İsviçre'de görüldü. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 25,3, Romanya yüzde 22,3 ve Bulgaristan yüzde 20,0 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Nisan ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı ve toplam 1 milyon 230 bin 235 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 319 bin 772 adet satış gerçekleşmişti.AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 19,8 ile İngiltere, yüzde 19,7 ile Norveç, yüzde 15,3

ile Finlandiya ve yüzde 13,2 ile Yunanistan'da görüldü. 2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 29,6, Portekiz yüzde 17,8 ve Polonya yüzde 14,4 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Nisan ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,1 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'inci oldu.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 4,2 arttı ve 674 bin 812 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 647 bin 670 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde en fazla düşüş yüzde 14,1 ile Macaristan'da, yüzde 13,2 ile İrlanda, yüzde 11,7 ile Letonya'da yaşandı. İngiltere, Danimarka, Slovakya, İsviçre ve Litvanya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 29,3, Finlandiya yüzde 24,1 ve İspanya yüzde 17,3 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Nisan ayında yüzde 7,2 azaldı ve 153 bin 601 adede düştü. 2016 yılı aynı döneminde 165 bin 506 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Nisan ayında en fazla düşüş yüzde 29 ile İzlanda'da, yüzde 26,7 ile Macaristan, yüzde 25,9 ile İrlanda'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Portekiz yüzde 20,3, Bulgaristan yüzde 14,6 ve Finlandiya yüzde 9,1 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye, yüzde 2,87 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

