Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Avrupa otomotiv pazarı ocakta yüzde 9,8 arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Avrupa otomotiv pazarı ocakta yüzde 9,8 arttı

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı ocak ayında yüzde 9,8 artarak 1 milyon 382 bin 948 adet seviyesinde gerçekleşti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı ocak ayında yüzde 9,8 artarak 1 milyon 382 bin 948 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 yılı ocak Avrupa otomotiv pazarı verilerini açıkladı. Buna göre AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı, ocak ayında yüzde 9,8 arttı ve 1 milyon 382 bin 948 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 259 bin 488 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak ayında yüzde 2,9 ile İsviçre'de ve yüzde 2 ile İrlanda'da düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hollanda ve Letonya yüzde 24,7, Hırvatistan yüzde 18,8, Çek Cumhuriyeti yüzde 17,9 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, yüzde 7,1 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10'uncu ülke konumunda yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı ve toplam 1 milyon 203 bin 958 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 93 bin 878 adet satış gerçekleşmişti.

TÜRKİYE, AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI SIRALAMASINDA 6'NCI SIRADA
AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 3,7 ile İsviçre'de, yüzde 1,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,2 ile Slovakya'da görüldü. 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılı Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; Letonya yüzde 32,7, Hollanda yüzde 27,1 ve Hırvatistan yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, yüzde 9,98 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci oldu. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak ayında yüzde 9 arttı ve 147 bin 269 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 135 bin 57 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak ayında en fazla düşüş yüzde 22,1 ile Letonya, yüzde 8 ile Macaristan, yüzde 6,1 ile Danimarka, yüzde 3,2 ile Polonya ve Romanya, yüzde 2,9 ile İrlanda ve yüzde 2,4 ile Slovakya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İspanya yüzde 31,5, İsveç yüzde 27,9 ve Lüksemburg yüzde 26,8 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, yüzde 2,98 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri kitap oldu
Danimarka'da Müslüman mezarlarına çirkin saldırı
Fenerbahçelileri üzecek haber
Art arda iki önemli görüşme
'Filistin, Konseyin önemli bir sınavı olarak kalacak'
Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
'Reis'in galası yapıldı
'Reis'in galası yapıldı
Gurbetçiler referandumda ne diyecek? İşte ülke ülke kritik sonuçlar
Gurbetçiler referandumda ne diyecek? İşte ülke ülke kritik sonuçlar
Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1
Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri kitap oldu
15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri kitap oldu
Danimarka'da Müslüman mezarlarına çirkin saldırı
Danimarka'da Müslüman mezarlarına çirkin saldırı
Fenerbahçelileri üzecek haber
Fenerbahçelileri üzecek haber
Art arda iki önemli görüşme
Art arda iki önemli görüşme
'Filistin, Konseyin önemli bir sınavı olarak kalacak'
'Filistin, Konseyin önemli bir sınavı olarak kalacak'
Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği
Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği
Çocuğuyla intihara kalkıştı: Vatandaşlar telefona sarıldı
Çocuğuyla intihara kalkıştı: Vatandaşlar telefona sarıldı
Dünyanın en yaşlı lideri o !
Dünyanın en yaşlı lideri o !
Huzurevinin sultanlarına saç bakımı
Huzurevinin sultanlarına saç bakımı
Banvit çeyrek final için Almanya'da avantaj arıyor
Banvit çeyrek final için Almanya'da avantaj arıyor
Beşiktaş kasayı doldurdu: Taraftara teşekkür edildi
Beşiktaş kasayı doldurdu: Taraftara teşekkür edildi
Diyarbakır Valiliğinden 'patlama' açıklaması
Diyarbakır Valiliğinden 'patlama' açıklaması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English