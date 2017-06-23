Avrupa otomotiv pazarı ilk beş ayda yüzde 5,1 büyüdü

Avrupa otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 5,1 arttı.

Avrupa otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 5,1 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Mayıs ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 5,1 arttı ve 7 milyon 946 bin 528 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde toplam 7 milyon 563 bin 964 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 10,5 ile İrlanda'da ve yüzde 1 ile İngiltere'de düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 25,7, Romanya yüzde 19,9 ve Bulgaristan yüzde 16,2 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Mayıs ayında yüzde 7,9 arttı ve 1 milyon 645 bin 831 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 525 bin 711 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mayıs ayında yüzde 18,7 ile Yunanistan'da, yüzde 10,6 ile İrlanda'da ve yüzde 7,7 ile İngiltere'de düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 31,5, Romanya yüzde 26,8 ve Macaristan yüzde 23,9 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye, yüzde 8,86 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı ve toplam 6 milyon 920 bin 496 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 6 milyon 584 bin 42 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 9,9 ile İrlanda, yüzde 2,1 ile Finlandiya, yüzde 0,6 ile İngiltere ve yüzde 0,5 ile Norveç'te görüldü. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 28,2, Romanya yüzde 23,3 ve Macaristan yüzde 21,2 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı ve toplam 1 milyon 433 bin 236 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 331 bin 362 adet satış gerçekleşmişti.



EN FAZLA DÜŞÜŞ YUNANİSTAN, İNGİLTERE VE İRLANDA'DA

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 20,9 ile Yunanistan, yüzde 8,5 ile İngiltere, yüzde 7,9 ile İrlanda'da görüldü. 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 34,1, Macaristan yüzde 28,6 ve Romanya yüzde 27,1 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 5,1 arttı ve 849 bin 709 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 808 bin 736 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde en fazla düşüş yüzde 13,8 ile İrlanda'da, yüzde 12,5 ile Macaristan'da, yüzde 5 ile İngiltere'de yaşandı. Letonya, Danimarka, Slovakya, Çek Cumhuriyeti da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 30,6, Finlandiya yüzde 26,6 ve Romanya yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Mayıs ayında yüzde 8,9 arttı ve 175 bin 345 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 161 bin 48 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mayıs ayında en fazla düşüş yüzde 18,6 ile İrlanda'da, yüzde 11,2 ile Estonya'da, yüzde 7,8 ile Çek Cumhuriyeti'nde yaşandı. Macaristan, İngiltere, Polonya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 73,5, Romanya yüzde 61,2 ve Slovenya yüzde 49,4 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye, yüzde 2,7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

