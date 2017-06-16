Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,1 büyüdü

Avrupa otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 5,1 büyüdü. 2017 yılı Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci oldu.

Avrupa otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 5,1 büyüdü. 2017 yılı Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi Avrupa otomobil pazarı verilerini açıkladı. Buna göre AB (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı ve toplam 6 milyon 920 bin 496 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 6 milyon 584 bin 42 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 9,9 ile İrlanda, yüzde 2,1 ile Finlandiya, yüzde 0,6 ile İngiltere ve yüzde 0,5 ile Norveç'te görüldü. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 28,2, Romanya yüzde 23,3 ve Macaristan yüzde 21,2 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 azaldı ve toplam 1 milyon 433 bin 236 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 331 bin 362 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 20,9 ile Yunanistan, yüzde 8,5 ile İngiltere, yüzde 7,9 ile İrlanda'da görüldü. 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 34,1, Macaristan yüzde 28,6 ve Romanya yüzde 27,1 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci oldu.

